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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6434643564366437

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 929
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
153
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
145
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
256
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
180
Всього голосів : 929
Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 23:36

  Sergiys2009 написав:Решил вернуться в Альфу. Как раз в сентябре новую карту прислали.
Обновили приложение (в котором нет возможности включить PUSH SMS) и как оказалось подключили ПЛАТНОЕ SMS информирование.
Но самое противное, что дозвониться живому оператору нельзя.

почему нельзя? выбрать нужную карту, далее выбрать альфа-чек (он ниже) и выбрать пуши. Все есть и в обновленной версии.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 07:15

  lincoln2 написав:clientage СПАСИБО , тот что на проспекте Победы не нашел ...наверное опытным путем пойдем :) наверное , таку ж табличку ,как по Моне , по Альфе нужно завести ..хотя , надолго ли...

Победный Антоха (бывший военторг) Покупка (ANTOSHKA(), KYIV, UKR,MCC 5945) терминал правый
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 07:41

  Stringer написав:
  Ой+ написав:
  cdj2 написав:Ещё комиссию за пополнение мобилок в мабе должны сегодня убрать.


Поповнював телефон під ще жовтневу акцію "Таємниця моментального та зручного поповнення мобільного рахунку – розкрита!", згідно умов якої до 25 листопада мали ощасливити 50 грн.
Комісії були, винагороди нема, дописував в підтримку МАБ, обіцяли за 2-3 дні відзвонити, що теж виявилось непосильним. Не знаю куди ще звертатись, чи не в ООН?

Напишите представителю в личку - как раз проверим какую смену нам оставила Виктория


Таки передзвонили і обіцяли до 15-го виплатити, а не виплатили через "системний збій". Піждемо, хоча враження вже підпсули, люблю акції без додаткових приморочок.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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