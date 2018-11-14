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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 02 гру, 2018 23:36
Sergiys2009 написав:
Решил вернуться в Альфу. Как раз в сентябре новую карту прислали.
Обновили приложение (в котором нет возможности включить PUSH SMS) и как оказалось подключили ПЛАТНОЕ SMS информирование.
Но самое противное, что дозвониться живому оператору нельзя.
почему нельзя? выбрать нужную карту, далее выбрать альфа-чек (он ниже) и выбрать пуши. Все есть и в обновленной версии.
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Додано: Пон 03 гру, 2018 07:15
lincoln2 написав:clientage
СПАСИБО , тот что на проспекте Победы не нашел ...наверное опытным путем пойдем
наверное , таку ж табличку ,как по Моне , по Альфе нужно завести ..хотя , надолго ли...
Победный Антоха (бывший военторг) Покупка (ANTOSHKA(), KYIV, UKR,MCC 5945) терминал правый
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
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Додано: Пон 03 гру, 2018 07:41
Stringer написав: Ой+ написав: cdj2 написав:
Ещё комиссию за пополнение мобилок в мабе должны сегодня убрать.
Поповнював телефон під ще жовтневу акцію "Таємниця моментального та зручного поповнення мобільного рахунку – розкрита!", згідно умов якої до 25 листопада мали ощасливити 50 грн.
Комісії були, винагороди нема, дописував в підтримку МАБ, обіцяли за 2-3 дні відзвонити, що теж виявилось непосильним. Не знаю куди ще звертатись, чи не в ООН?
Напишите представителю в личку - как раз проверим какую смену нам оставила Виктория
Таки передзвонили і обіцяли до 15-го виплатити, а не виплатили через "системний збій". Піждемо, хоча враження вже підпсули, люблю акції без додаткових приморочок.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Ой+
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Додано: Пон 03 гру, 2018 12:13
Мизантрóп cпасибо !
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Додано: Пон 03 гру, 2018 13:07
Аллюсик, просыпайся, давай выпихивай утренние СЭПы
Чужие уже час назад пришли
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Пон 03 гру, 2018 13:37
господа, а кто в курсе когда алла меняет 2625 на 2620 ?
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Додано: Пон 03 гру, 2018 13:37
IMPRINTER написав:
господа, а кто в курсе когда алла меняет 2625 на 2620 ?
Насколько знаю, уже поменяла. Просто на морде в ИБ будут светить старые счета, а по факту все уже на 2620
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Faceless
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Додано: Пон 03 гру, 2018 13:44
Faceless
И для внешних безнальных пополнений они равнозначны?
Иначе говоря, когда на 2625 перестанут принимать входящие платежи?
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Додано: Пон 03 гру, 2018 13:44
Faceless написав: IMPRINTER написав:
господа, а кто в курсе когда алла меняет 2625 на 2620 ?
Насколько знаю, уже поменяла. Просто на морде в ИБ будут светить старые счета, а по факту все уже на 2620
я знаю что поменяла ... но чего она не оглашает их до сих пор и в мабе горят старые
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Додано: Пон 03 гру, 2018 13:46
14 и 23 ноября 2018.
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IMPRINTER написав:господа, а кто в курсе когда алла меняет 2625 на 2620 ?
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