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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6435643664376438

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 929
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
153
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
145
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
256
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
180
Всього голосів : 929
Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 13:47

  ol_zy написав:
  Sergiys2009 написав:Решил вернуться в Альфу. Как раз в сентябре новую карту прислали.
Обновили приложение (в котором нет возможности включить PUSH SMS) и как оказалось подключили ПЛАТНОЕ SMS информирование.
Но самое противное, что дозвониться живому оператору нельзя.

почему нельзя? выбрать нужную карту, далее выбрать альфа-чек (он ниже) и выбрать пуши. Все есть и в обновленной версии.


у меня тоже нету в альфа-чеке никаких пуши --только "информировать о моих операциях" и "отказаться от услуги возможно только в Интернет-банке май альфабанк
Бекас
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 13:51

  cdj2 написав:14 и 23 ноября 2018.
IMPRINTER написав:господа, а кто в курсе когда алла меняет 2625 на 2620 ?


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когда я узнаю номера своих 2620 ?
почему маб показывает до сих пор 2625 ?
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 13:54

Re: Альфа-Банк

  IMPRINTER написав:когда я узнаю номера своих 2620 ?
почему маб показывает до сих пор 2625 ?

Видимо никогда, и номера не увидеть, разве что в отделении вытребовать.
Для клиентов оставляют старые 2625, и их и будут светить, а уже где-то внутри проводят по 2620
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 13:58

  Faceless написав:Для клиентов оставляют старые 2625, и их и будут светить, а уже где-то внутри проводят по 2620

Зображення
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 14:02

  Faceless написав:
  IMPRINTER написав:когда я узнаю номера своих 2620 ?
почему маб показывает до сих пор 2625 ?

Видимо никогда, и номера не увидеть, разве что в отделении вытребовать.
Для клиентов оставляют старые 2625, и их и будут светить, а уже где-то внутри проводят по 2620


т.е. и далее после НГ пополнение через тот же транзитник с теми же 2625 и новые счета которые будут открываться тоже будут для клиентов с 2625 ?
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