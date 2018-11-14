Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 03 гру, 2018 13:47
ol_zy написав: Sergiys2009 написав:
Решил вернуться в Альфу. Как раз в сентябре новую карту прислали.
Обновили приложение (в котором нет возможности включить PUSH SMS) и как оказалось подключили ПЛАТНОЕ SMS информирование.
Но самое противное, что дозвониться живому оператору нельзя.
почему нельзя? выбрать нужную карту, далее выбрать альфа-чек (он ниже) и выбрать пуши. Все есть и в обновленной версии.
у меня тоже нету в альфа-чеке никаких пуши --только "информировать о моих операциях" и "отказаться от услуги возможно только в Интернет-банке май альфабанк
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Додано: Пон 03 гру, 2018 13:51
cdj2 написав:
14 и 23 ноября 2018.
IMPRINTER написав:господа, а кто в курсе когда алла меняет 2625 на 2620 ? Отправлено с моего SM-A300FU через Tapatalk
когда я узнаю номера своих 2620 ?
почему маб показывает до сих пор 2625 ?
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Додано: Пон 03 гру, 2018 13:54
IMPRINTER написав:
когда я узнаю номера своих 2620 ?
почему маб показывает до сих пор 2625 ?
Видимо никогда, и номера не увидеть, разве что в отделении вытребовать.
Для клиентов оставляют старые 2625, и их и будут светить, а уже где-то внутри проводят по 2620
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Додано: Пон 03 гру, 2018 13:58
Faceless написав:
Для клиентов оставляют старые 2625, и их и будут светить, а уже где-то внутри проводят по 2620
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Пон 03 гру, 2018 14:02
Faceless написав: IMPRINTER написав:
когда я узнаю номера своих 2620 ?
почему маб показывает до сих пор 2625 ?
Видимо никогда, и номера не увидеть, разве что в отделении вытребовать.
Для клиентов оставляют старые 2625, и их и будут светить, а уже где-то внутри проводят по 2620
т.е. и далее после НГ пополнение через тот же транзитник с теми же 2625 и новые счета которые будут открываться тоже будут для клиентов с 2625 ?
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IMPRINTER
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