Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 03 гру, 2018 13:47
ol_zy написав: Sergiys2009 написав:
Решил вернуться в Альфу. Как раз в сентябре новую карту прислали.
Обновили приложение (в котором нет возможности включить PUSH SMS) и как оказалось подключили ПЛАТНОЕ SMS информирование.
Но самое противное, что дозвониться живому оператору нельзя.
почему нельзя? выбрать нужную карту, далее выбрать альфа-чек (он ниже) и выбрать пуши. Все есть и в обновленной версии.
у меня тоже нету в альфа-чеке никаких пуши --только "информировать о моих операциях" и "отказаться от услуги возможно только в Интернет-банке май альфабанк
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Додано: Пон 03 гру, 2018 13:51
cdj2 написав:
14 и 23 ноября 2018.
IMPRINTER написав:господа, а кто в курсе когда алла меняет 2625 на 2620 ? Отправлено с моего SM-A300FU через Tapatalk
когда я узнаю номера своих 2620 ?
почему маб показывает до сих пор 2625 ?
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Додано: Пон 03 гру, 2018 13:54
IMPRINTER написав:
когда я узнаю номера своих 2620 ?
почему маб показывает до сих пор 2625 ?
Видимо никогда, и номера не увидеть, разве что в отделении вытребовать.
Для клиентов оставляют старые 2625, и их и будут светить, а уже где-то внутри проводят по 2620
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Додано: Пон 03 гру, 2018 13:58
Faceless написав:
Для клиентов оставляют старые 2625, и их и будут светить, а уже где-то внутри проводят по 2620
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Пон 03 гру, 2018 14:02
Faceless написав: IMPRINTER написав:
когда я узнаю номера своих 2620 ?
почему маб показывает до сих пор 2625 ?
Видимо никогда, и номера не увидеть, разве что в отделении вытребовать.
Для клиентов оставляют старые 2625, и их и будут светить, а уже где-то внутри проводят по 2620
т.е. и далее после НГ пополнение через тот же транзитник с теми же 2625 и новые счета которые будут открываться тоже будут для клиентов с 2625 ?
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Додано: Пон 03 гру, 2018 14:19
IMPRINTER написав:
т.е. и далее после НГ пополнение через тот же транзитник с теми же 2625 и новые счета которые будут открываться тоже будут для клиентов с 2625 ?
Да. Хотя лучше бы офпред подтвердил, но мне так объясняли
Faceless
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Додано: Пон 03 гру, 2018 14:37
Как дозвониться в банк и поговорить с живым оператором.
АЛЛА постояннно ложит трубку.
В этой связи Яценюк подчеркнул, что победа ВОЗМОЖНА, если объединиться всем против агрессора.
Это - наше будущее", - заявил премьер-министр Украины.
Sergiys2009
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Додано: Пон 03 гру, 2018 14:41
Sergiys2009 написав:
Как дозвониться в банк и поговорить с живым оператором.
АЛЛА постояннно ложит трубку.
Фраза: "нужен оператор" для разрыва отношений -- не помогает?
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Пон 03 гру, 2018 14:48
vermont написав:
Офпред, жена неделю назад закрыла пакет Ультра. Сегодня пришла СМС что будут отправлены новые карты по домашнему адресу, если адрес поменялся то звонить на горячку. Игнорировать это сообщение или же надо идти в отделение и по новой все закрывать?
Добрый день, vermont. Через Контакт-Центр Вы можете изменить как адрес, так и точку доставки карт.
Для более подробной консультации - уточнити ИНН Вашей жены в личном сообщении - дополнительно проверим информацию.
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Додано: Пон 03 гру, 2018 15:11
по ЭКО-максимум, если платить комуналку в счет кредитных, в грейс входит? и есть ли КБ эко-бонусами?
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