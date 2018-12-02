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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6436643764386439

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 929
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
153
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
145
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
256
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
180
Всього голосів : 929
Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 15:13

  Faceless написав:
  IMPRINTER написав:т.е. и далее после НГ пополнение через тот же транзитник с теми же 2625 и новые счета которые будут открываться тоже будут для клиентов с 2625 ?

Да. Хотя лучше бы офпред подтвердил, но мне так объясняли


теперь 2625 будут я так понимаю типа внутренний номер счета - типа как у эксима
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 15:16

Re: Альфа-Банк

так что ...реквизиты для межбанка не меняются ? все пишем тот же 2625 ??...
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-VICTOR-
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 15:21

  -VICTOR- написав:так что ...реквизиты для межбанка не меняются ? все пишем тот же 2625 ??...


я так понял что да ...
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 15:33

Alfa_Bank

Спасибо
vermont
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 15:38

Господа каким образом можно увеличить лимит кредита по максимке?. Хочу моню положить на отдых, но тут почти все загнал в рассрочку поэтому увеличение лимита не помешает.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 16:06

  Ой+ написав:
  cdj2 написав:Ещё комиссию за пополнение мобилок в мабе должны сегодня убрать.


Поповнював телефон під ще жовтневу акцію "Таємниця моментального та зручного поповнення мобільного рахунку – розкрита!", згідно умов якої до 25 листопада мали ощасливити 50 грн.
Комісії були, винагороди нема, дописував в підтримку МАБ, обіцяли за 2-3 дні відзвонити, що теж виявилось непосильним. Не знаю куди ще звертатись, чи не в ООН?

Доброго дня, Ой+. Вкажіть, будь ласка, Ваш ІПН в особистому поідомленні - перевіримо :roll:, якщо не вдасться, якщо не вдасться вирішити питання через Контакт-Центр Банку.
Востаннє редагувалось Alfa_Bank в Пон 03 гру, 2018 16:16, всього редагувалось 1 раз.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 16:12

Alfa_Bank, в Белой Церкви в отделении на Соборной уже второй день отключен банкомат и при этом нет ни какой информации, в отделении очереди - снять деньги невозможно... :(
ТЕА
 
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