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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 03 гру, 2018 15:13
Faceless написав: IMPRINTER написав:
т.е. и далее после НГ пополнение через тот же транзитник с теми же 2625 и новые счета которые будут открываться тоже будут для клиентов с 2625 ?
Да. Хотя лучше бы офпред подтвердил, но мне так объясняли
теперь 2625 будут я так понимаю типа внутренний номер счета - типа как у эксима
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Додано: Пон 03 гру, 2018 15:16
так что ...реквизиты для межбанка не меняются ? все пишем тот же 2625 ??...
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Додано: Пон 03 гру, 2018 15:21
-VICTOR- написав:
так что ...реквизиты для межбанка не меняются ? все пишем тот же 2625 ??...
я так понял что да ...
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Додано: Пон 03 гру, 2018 15:33
Alfa_Bank
Спасибо
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Додано: Пон 03 гру, 2018 15:38
Господа каким образом можно увеличить лимит кредита по максимке?. Хочу моню положить на отдых, но тут почти все загнал в рассрочку поэтому увеличение лимита не помешает.
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Додано: Пон 03 гру, 2018 16:06
Ой+ написав: cdj2 написав:
Ещё комиссию за пополнение мобилок в мабе должны сегодня убрать.
Поповнював телефон під ще жовтневу акцію "Таємниця моментального та зручного поповнення мобільного рахунку – розкрита!", згідно умов якої до 25 листопада мали ощасливити 50 грн.
Комісії були, винагороди нема, дописував в підтримку МАБ, обіцяли за 2-3 дні відзвонити, що теж виявилось непосильним. Не знаю куди ще звертатись, чи не в ООН?
Доброго дня, Ой+. Вкажіть, будь ласка, Ваш ІПН в особистому поідомленні - перевіримо
, якщо не вдасться, якщо не вдасться вирішити питання через Контакт-Центр Банку.
Востаннє редагувалось Alfa_Bank
в Пон 03 гру, 2018 16:16, всього редагувалось 1 раз.
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Alfa_Bank
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Додано: Пон 03 гру, 2018 16:12
Alfa_Bank
, в Белой Церкви в отделении на Соборной уже второй день отключен банкомат и при этом нет ни какой информации, в отделении очереди - снять деньги невозможно...
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Пон 03 гру, 2018 13:47
cdj2
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