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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6437643864396440

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 929
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
153
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
145
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
256
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
180
Всього голосів : 929
Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 16:50

Re: Альфа-Банк

Вторую неделю не работает банкомат на приём в отделении, Харьков, Пушкинская, можно узнать как на долго!? В отделении об этом ничего не знают.
anis
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 17:16

Re: Альфа-Банк

IMPRINTER написав:
  2XL написав:
curiousobro написав:Забыли ещё

4. звонки гестапо с левых номеров с просьбой выложить всю подноготную о себе
Мы думали это дно, но снизу постучали.
Я подал жалобу по этому поводу. По результату могу выложить обращение и ответ, если интересно.


хотим

Рассказываю: номер сменили по жалобе без единой обратной связи. Затянули на 30 дней и копию ответа не прислали на электронную почту как я указал, но сменили. Проведу воспитательную работу в отделении по этому поводу.
Хочется, что бы ушедший представитель это прочла. Она утверждала, что это невозможно...
Очень скучаю за Светланой, для которой не было неразрешимых вопросов. Тогда банк был выведен на высочайший уровень по клиенто-ориентированности.
Размер имеет значение.
2XL
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  #<1 ... 6437643864396440
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