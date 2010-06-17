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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 03 гру, 2018 16:50
Re: Альфа-Банк
Вторую неделю не работает банкомат на приём в отделении, Харьков, Пушкинская, можно узнать как на долго!? В отделении об этом ничего не знают.
Додано: Пон 03 гру, 2018 17:16
Re: Альфа-Банк
Рассказываю: номер сменили по жалобе без единой обратной связи. Затянули на 30 дней и копию ответа не прислали на электронную почту как я указал, но сменили. Проведу воспитательную работу в отделении по этому поводу.
Хочется, что бы ушедший представитель это прочла. Она утверждала, что это невозможно...
Очень скучаю за Светланой, для которой не было неразрешимых вопросов. Тогда банк был выведен на высочайший уровень по клиенто-ориентированности.
Размер имеет значение.
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