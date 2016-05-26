|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 03 гру, 2018 16:50
Вторую неделю не работает банкомат на приём в отделении, Харьков, Пушкинская, можно узнать как на долго!? В отделении об этом ничего не знают.
-
anis
-
-
- Повідомлень: 1636
- З нами з: 22.11.15
- Подякував: 78 раз.
- Подякували: 41 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 03 гру, 2018 17:16
IMPRINTER написав: 2XL написав:
curiousobro написав:Забыли ещё
4. звонки гестапо с левых номеров с просьбой выложить всю подноготную о себе
Мы думали это дно, но снизу постучали.
Я подал жалобу по этому поводу. По результату могу выложить обращение и ответ, если интересно.
хотим
Рассказываю: номер сменили по жалобе без единой обратной связи. Затянули на 30 дней и копию ответа не прислали на электронную почту как я указал, но сменили. Проведу воспитательную работу в отделении по этому поводу.
Хочется, что бы ушедший представитель это прочла. Она утверждала, что это невозможно...
Очень скучаю за Светланой, для которой не было неразрешимых вопросов. Тогда банк был выведен на высочайший уровень по клиенто-ориентированности.
Размер имеет значение.
-
2XL
-
-
- Повідомлень: 2926
- З нами з: 13.12.12
- Подякував: 750 раз.
- Подякували: 196 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Пон 03 гру, 2018 22:35
IMPRINTER написав:Alfa_Bank
так вы можете все-таки внести ясность с карточными 2625/2620 ? )
в январе всем присвоят новые номера 2620 и уберут транзитник
-
Seva
-
-
- Повідомлень: 58
- З нами з: 16.03.17
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 03 гру, 2018 22:41
Нужно другое приложение.
Отправлено с моего SM-A300FU через Tapatalk
Бекас написав: ol_zy написав: Sergiys2009 написав:
Решил вернуться в Альфу. Как раз в сентябре новую карту прислали.
Обновили приложение (в котором нет возможности включить PUSH SMS) и как оказалось подключили ПЛАТНОЕ SMS информирование.
Но самое противное, что дозвониться живому оператору нельзя.
почему нельзя? выбрать нужную карту, далее выбрать альфа-чек (он ниже) и выбрать пуши. Все есть и в обновленной версии.
у меня тоже нету в альфа-чеке никаких пуши --только "информировать о моих операциях" и "отказаться от услуги возможно только в Интернет-банке май альфабанк
Свинорыл 80lvl
-
cdj2
-
-
- Повідомлень: 2811
- З нами з: 11.04.15
- Подякував: 227 раз.
- Подякували: 201 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 03 гру, 2018 22:54
Seva написав: IMPRINTER написав:Alfa_Bank
так вы можете все-таки внести ясность с карточными 2625/2620 ? )
в январе всем присвоят новые номера 2620 и уберут транзитник
они уже присвоены !
но их скрывают ... например в кабине минсдоха они 2620 отображаются как частные счета фопа - я же чего и задал вопрос, что увидел что в кабине минсдохе они 2620, а в мабе 2625
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
-
IMPRINTER
-
2
-
- Повідомлень: 35450
- З нами з: 06.08.09
- Подякував: 206 раз.
- Подякували: 5641 раз.
-
- Профіль
-
9
4
2
Додано: Вів 04 гру, 2018 02:39
Вывод орехов будет отображаться по налоговой как доход?
-
anikola13
-
-
- Повідомлень: 531
- З нами з: 08.02.13
- Подякував: 47 раз.
- Подякували: 28 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|11073
|1607316
|
|
Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
|15616
|2222585
|
|
|197
|37072
|
|