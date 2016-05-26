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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6437643864396440

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 929
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
153
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
145
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
256
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
180
Всього голосів : 929
Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 16:50

Re: Альфа-Банк

Вторую неделю не работает банкомат на приём в отделении, Харьков, Пушкинская, можно узнать как на долго!? В отделении об этом ничего не знают.
anis
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 17:16

Re: Альфа-Банк

IMPRINTER написав:
  2XL написав:
curiousobro написав:Забыли ещё

4. звонки гестапо с левых номеров с просьбой выложить всю подноготную о себе
Мы думали это дно, но снизу постучали.
Я подал жалобу по этому поводу. По результату могу выложить обращение и ответ, если интересно.


хотим

Рассказываю: номер сменили по жалобе без единой обратной связи. Затянули на 30 дней и копию ответа не прислали на электронную почту как я указал, но сменили. Проведу воспитательную работу в отделении по этому поводу.
Хочется, что бы ушедший представитель это прочла. Она утверждала, что это невозможно...
Очень скучаю за Светланой, для которой не было неразрешимых вопросов. Тогда банк был выведен на высочайший уровень по клиенто-ориентированности.
Размер имеет значение.
2XL
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 22:35

  IMPRINTER написав:Alfa_Bank

так вы можете все-таки внести ясность с карточными 2625/2620 ? )


в январе всем присвоят новые номера 2620 и уберут транзитник
Seva
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 22:41

Re: Альфа-Банк

Нужно другое приложение.
Бекас написав:
  ol_zy написав:
  Sergiys2009 написав:Решил вернуться в Альфу. Как раз в сентябре новую карту прислали.
Обновили приложение (в котором нет возможности включить PUSH SMS) и как оказалось подключили ПЛАТНОЕ SMS информирование.
Но самое противное, что дозвониться живому оператору нельзя.

почему нельзя? выбрать нужную карту, далее выбрать альфа-чек (он ниже) и выбрать пуши. Все есть и в обновленной версии.


у меня тоже нету в альфа-чеке никаких пуши --только "информировать о моих операциях" и "отказаться от услуги возможно только в Интернет-банке май альфабанк


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Свинорыл 80lvl
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 22:54

  Seva написав:
  IMPRINTER написав:Alfa_Bank

так вы можете все-таки внести ясность с карточными 2625/2620 ? )


в январе всем присвоят новые номера 2620 и уберут транзитник


они уже присвоены !
но их скрывают ... например в кабине минсдоха они 2620 отображаются как частные счета фопа - я же чего и задал вопрос, что увидел что в кабине минсдохе они 2620, а в мабе 2625
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 02:39

Вывод орехов будет отображаться по налоговой как доход?
anikola13
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 08:15

  Карамболь написав:Здравствуйте Alfa_Bank! А вы уже Юлия или ещё Виктория? :wink:

Карамболь, доброе утро. Уже Юлия :)
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 08:53

  anikola13 написав:Вывод орехов будет отображаться по налоговой как доход?

anikola13, доброе утро. Да, будет отображаться как доход.
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 08:57

  anis написав:Вторую неделю не работает банкомат на приём в отделении, Харьков, Пушкинская, можно узнать как на долго!? В отделении об этом ничего не знают.

anis, доброе утро! Связались с отделением - банкомат на прием уже работает. Все ОК :)
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 09:34

  anikola13 написав:Вывод орехов будет отображаться по налоговой как доход?

да,126-дод.благо идет
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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