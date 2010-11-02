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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6438643964406441

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 929
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
153
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
145
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
256
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
180
Всього голосів : 929
Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 11:09

  Мизантрóп написав:
  anikola13 написав:Вывод орехов будет отображаться по налоговой как доход?

да,126-дод.благо идет

Так а сколько надо собрать для минимального вывода?
wig
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 11:24

  wig написав:
  Мизантрóп написав:
  anikola13 написав:Вывод орехов будет отображаться по налоговой как доход?

да,126-дод.благо идет

Так а сколько надо собрать для минимального вывода?


Мінімальна вартість покупки, можливої до повернення* 50 грн

Сума бонусів для повернення мінімальної вартості покупки в 50 грн близько 6 211 бонусів
https://cashuclub.com.ua/rules/regulations.html
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 11:25

Re: Альфа-Банк

На полную сумму покупки должно хватать или возможен частичный возврат?
Размер имеет значение.
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 11:27

А любую можно возвращать, или в зависимости от МСС?
wig
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  #<1 ... 6438643964406441
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