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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 04 гру, 2018 11:09
Мизантрóп написав: anikola13 написав:
Вывод орехов будет отображаться по налоговой как доход?
да,126-дод.благо идет
Так а сколько надо собрать для минимального вывода?
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wig
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Додано: Вів 04 гру, 2018 11:24
wig написав: Мизантрóп написав: anikola13 написав:
Вывод орехов будет отображаться по налоговой как доход?
да,126-дод.благо идет
Так а сколько надо собрать для минимального вывода?
Мінімальна вартість покупки, можливої до повернення* 50 грн
Сума бонусів для повернення мінімальної вартості покупки в 50 грн близько 6 211 бонусівhttps://cashuclub.com.ua/rules/regulations.html
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Додано: Вів 04 гру, 2018 11:25
На полную сумму покупки должно хватать или возможен частичный возврат?
Размер имеет значение.
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Додано: Вів 04 гру, 2018 11:27
А любую можно возвращать, или в зависимости от МСС?
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wig
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