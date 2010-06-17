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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6439644064416442

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 929
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
153
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
145
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
256
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
180
Всього голосів : 929
Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 12:09

  Alfa_Bank написав:
  wig написав:А любую можно возвращать, или в зависимости от МСС?

wig, добрый день. Должен быть подходящий МСС-код покупки. Детали по МСС для cashuclub по ссылке - https://cashuclub.com.ua/rules/regulations.html.

Вот как же все сложно! Поиском на странице пришлось выискивать.
5411 - нет. Т.е. обычную покупку в АТБ можно попытаться вернуть?
wig
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 12:16

  mustbe написав:Можно ли по карте ПлатинумБлек временно или постоянно отключить 3дсек ?

mustbe, добрый день. Отключение 3D-secure по картам физических лиц не производится, т.к. это дополнительная защита карт от мошенников.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 12:25

  wig написав:
  Alfa_Bank написав:
  wig написав:А любую можно возвращать, или в зависимости от МСС?

wig, добрый день. Должен быть подходящий МСС-код покупки. Детали по МСС для cashuclub по ссылке - https://cashuclub.com.ua/rules/regulations.html.

Вот как же все сложно! Поиском на странице пришлось выискивать.
5411 - нет. Т.е. обычную покупку в АТБ можно попытаться вернуть?

МСС 5411 подходит для программы начисления бонусов. Можете попытаться вернуть покупку.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 12:30

  Alfa_Bank написав:
  mustbe написав:Можно ли по карте ПлатинумБлек временно или постоянно отключить 3дсек ?

mustbe, добрый день. Отключение 3D-secure по картам физических лиц не производится, т.к. это дополнительная защита карт от мошенников.


Ну или стать фигурантом A-клюбу с 24.12.2018 :)

https://alfabank.ua/upload/zminu-z-24.12.2018.pdf

Кстати для обычных клиентов тоже можно вроде с 10.12.2018

https://alfabank.ua/upload/Changes_11.2018.pdf

PS
Уважаемая Юлия. Прошу акуратно перепроверять то, что вы пишете здесь. Предыдущие представители задали необычайно высокую планку качества представительства на этом форуме. Не подводите их. Хорошего дня :)
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 12:55

Блин....какого я не могу обменять орехи?
Уже и бонусняка 94000....и проводки по аашерным кодам провелись по счёту.
Пишет недостаточно бонусов и точка.
Поддержка залипает и пропадает. Ну что за программа лояльности.
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lov2108
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 13:06

Re: Альфа-Банк

Alfa_Bank написав:
  anis написав:Вторую неделю не работает банкомат на приём в отделении, Харьков, Пушкинская, можно узнать как на долго!? В отделении об этом ничего не знают.

anis, доброе утро! Связались с отделением - банкомат на прием уже работает. Все ОК :)
Уважаемый оф.представитель, зачем вы даёте не проверенную информацию...
Только из отделения, на 13.05 4.12.18 банкомат на приём не работает, но его начали чинить, тех. Работник сказал не раньше завтра починят.
Кто вам сказал, что банкомат работает?!!!
За потраченное время, согласен принять сорри-бонус!
anis
 
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