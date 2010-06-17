Додано: Вів 04 гру, 2018 12:55

Блин....какого я не могу обменять орехи?

Уже и бонусняка 94000....и проводки по аашерным кодам провелись по счёту.

Пишет недостаточно бонусов и точка.

Поддержка залипает и пропадает. Ну что за программа лояльности.

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