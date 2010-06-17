PS Уважаемая Юлия. Прошу акуратно перепроверять то, что вы пишете здесь. Предыдущие представители задали необычайно высокую планку качества представительства на этом форуме. Не подводите их. Хорошего дня
Блин....какого я не могу обменять орехи? Уже и бонусняка 94000....и проводки по аашерным кодам провелись по счёту. Пишет недостаточно бонусов и точка. Поддержка залипает и пропадает. Ну что за программа лояльности.
Указывайте промо-код: RJZBH4W при размещении заявки «Бонус к депозитам» на ФП МИНФИН и вы гарантированно получите +50 грн.
anis написав:Вторую неделю не работает банкомат на приём в отделении, Харьков, Пушкинская, можно узнать как на долго!? В отделении об этом ничего не знают.
anis, доброе утро! Связались с отделением - банкомат на прием уже работает. Все ОК
Уважаемый оф.представитель, зачем вы даёте не проверенную информацию... Только из отделения, на 13.05 4.12.18 банкомат на приём не работает, но его начали чинить, тех. Работник сказал не раньше завтра починят. Кто вам сказал, что банкомат работает?!!! За потраченное время, согласен принять сорри-бонус!
lov2108 написав:Блин....какого я не могу обменять орехи? Уже и бонусняка 94000....и проводки по аашерным кодам провелись по счёту. Пишет недостаточно бонусов и точка. Поддержка залипает и пропадает. Ну что за программа лояльности.
5.2.5. Бонуси можуть бути використані Учасником на погашення покупок (транзакцій), за якими з дати Фінансового списання пройшло від одного до трьох робочих днів.
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
anis написав:Вторую неделю не работает банкомат на приём в отделении, Харьков, Пушкинская, можно узнать как на долго!? В отделении об этом ничего не знают.
anis, доброе утро! Связались с отделением - банкомат на прием уже работает. Все ОК
Уважаемый оф.представитель, зачем вы даёте не проверенную информацию... Только из отделения, на 13.05 4.12.18 банкомат на приём не работает, но его начали чинить, тех. Работник сказал не раньше завтра починят. Кто вам сказал, что банкомат работает?!!! За потраченное время, согласен принять сорри-бонус!
anis, да, действительно, информация была предоставлена некорректно проверили банкомат по другому адресу(((( Сорри-бонус отправлять в это же отделение?