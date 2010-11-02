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Обслуговування в українських
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6440644164426443

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 929
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
153
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
145
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
256
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
180
Всього голосів : 929
Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 15:09

Re: Альфа-Банк

  curiousobro написав:Уважаемая Юлия. Прошу акуратно перепроверять то, что вы пишете здесь
та тут с нами сама Алла))
Всё как всегда :wink:
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 15:47

  lov2108 написав:Блин....какого я не могу обменять орехи?
Уже и бонусняка 94000....и проводки по аашерным кодам провелись по счёту.
Пишет недостаточно бонусов и точка.
Поддержка залипает и пропадает. Ну что за программа лояльности.

У меня та же история. Такое впечатление, что процедура возврата денег сделана максимально сложной для того, чтобы человек, помучившись, забил на это дело.
Oktawa
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 16:03

  yuri1978 написав:
  Alfa_Bank написав:Сорри-бонус отправлять в это же отделение?
... так никаких сорри-бонусов на них не напасешься... :lol:

Оголосіть весь список сорібонусів? :wink:
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 16:11

Что, действительно система так плохо работает, что бонусы нельзя поменять? Я тут только на карту денег напереводил, думал попробовать, как Cash'U себя покажет...

Кстати, по карте Максимум зашел кешбек только что.
archvile
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 16:16

  Кочевник написав:Alfa_Bank, ваш банкомат за адресою м.Київ вул. Бориспільска 9 (будівля супермаркету Велмарт) вже другу добу не працює. Висвічує шифр 002.

Кочевник, доброго дня. Дякуємо за сигнал. Заявку на відновлення роботи банкомату створено. Сподіваємось, найближчим часом банкомат буде полагоджено.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
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