та тут с нами сама Алла))
Всё как всегда
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 04 гру, 2018 15:09
Re: Альфа-Банк
та тут с нами сама Алла))
Всё как всегда
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Вів 04 гру, 2018 15:47
У меня та же история. Такое впечатление, что процедура возврата денег сделана максимально сложной для того, чтобы человек, помучившись, забил на это дело.
Додано: Вів 04 гру, 2018 16:03
Оголосіть весь список сорібонусів?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Вів 04 гру, 2018 16:11
Что, действительно система так плохо работает, что бонусы нельзя поменять? Я тут только на карту денег напереводил, думал попробовать, как Cash'U себя покажет...
Кстати, по карте Максимум зашел кешбек только что.
Додано: Вів 04 гру, 2018 16:16
Кочевник, доброго дня. Дякуємо за сигнал. Заявку на відновлення роботи банкомату створено. Сподіваємось, найближчим часом банкомат буде полагоджено.
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