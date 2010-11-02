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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 04 гру, 2018 15:09
curiousobro написав:
Уважаемая Юлия. Прошу акуратно перепроверять то, что вы пишете здесь
та тут с нами сама Алла))
Всё как всегда
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
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Додано: Вів 04 гру, 2018 15:47
lov2108 написав:
Блин....какого я не могу обменять орехи?
Уже и бонусняка 94000....и проводки по аашерным кодам провелись по счёту.
Пишет недостаточно бонусов и точка.
Поддержка залипает и пропадает. Ну что за программа лояльности.
У меня та же история. Такое впечатление, что процедура возврата денег сделана максимально сложной для того, чтобы человек, помучившись, забил на это дело.
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Oktawa
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Додано: Вів 04 гру, 2018 16:03
yuri1978 написав: Alfa_Bank написав:
Сорри-бонус отправлять в это же отделение?
... так никаких сорри-бонусов на них не напасешься...
Оголосіть весь список сорібонусів?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Додано: Вів 04 гру, 2018 16:11
Что, действительно система так плохо работает, что бонусы нельзя поменять? Я тут только на карту денег напереводил, думал попробовать, как Cash'U себя покажет...
Кстати, по карте Максимум зашел кешбек только что.
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archvile
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Додано: Вів 04 гру, 2018 16:16
Кочевник написав:Alfa_Bank
, ваш банкомат за адресою м.Київ вул. Бориспільска 9 (будівля супермаркету Велмарт) вже другу добу не працює. Висвічує шифр 002.
Кочевник, доброго дня. Дякуємо за сигнал. Заявку на відновлення роботи банкомату створено. Сподіваємось, найближчим часом банкомат буде полагоджено.
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Додано: Вів 04 гру, 2018 16:23
archvile написав:
Что, действительно система так плохо работает, что бонусы нельзя поменять? Я тут только на карту денег напереводил, думал попробовать, как Cash'U себя покажет...
Кстати, по карте Максимум зашел кешбек только что.
Я только месяц пользуюсь, может какие то хитрости есть, которые приходят с опытом. Я за прошедший месяц накопила 12000 бонусов, но вернуть не даёт, пишет нужно больше бонусов.
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Додано: Вів 04 гру, 2018 16:30
Oktawa написав:
Я только месяц пользуюсь, может какие то хитрости есть
А у вас с момента покупок прошло три дня, как писали выше? Из хитростей нужно, выходит, чтобы и покупка с начислением, и возвращаемая покупка были проведены по счету, то есть прошло три рабочих дня.
А у кого-нибудь вообще получается выводить? Тут вопрос стоит, каким средством пользоваться в декабре: моней, максимумом или кешью...
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Додано: Вів 04 гру, 2018 16:35
archvile написав:
Тут вопрос стоит, каким средством пользоваться в декабре: моней, максимумом или кешью...
По выходным не буду рисковать.
А для ежедневных покупок, что ж. Потестю Кешу.
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Додано: Вів 04 гру, 2018 16:37
Vorlon написав:Alfa_Bank
Настал декабрь - месяц окончания срока действия двух моих карт пакета Ultra.
Какие мои действия для получения новых карт (где?) и чтобы не получилось так, что старые карты уже не работают, а новых ещё нет?
Vorlon, добрый день. Информацию уточним и предоставим личным сообщением.
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Додано: Вів 04 гру, 2018 16:46
Alfa_Bank написав: Vorlon написав:Alfa_Bank
Настал декабрь - месяц окончания срока действия двух моих карт пакета Ultra.
Какие мои действия для получения новых карт (где?) и чтобы не получилось так, что старые карты уже не работают, а новых ещё нет?
Vorlon, добрый день. Информацию уточним и предоставим личным сообщением.
Що тут уточнювати...замовляти в Алли перевипуск і доставку на відділення Х.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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