Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 04 гру, 2018 16:51
lov2108 написав:
Блин....какого я не могу обменять орехи?
Уже и бонусняка 94000....и проводки по аашерным кодам провелись по счёту.
Пишет недостаточно бонусов и точка.
Поддержка залипает и пропадает. Ну что за программа лояльности.
lov2108, добрый день. Для того, чтоб мы могли вам помочь разобраться в ситуации,пришлите в ЛС номер ИНН.
Alfa_Bank
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Додано: Вів 04 гру, 2018 17:11
archvile написав:
А у кого-нибудь вообще получается выводить?
Да, вывести получилось. Вчера вернул на счет операцию за 22/11 на 79 грн. Зачислили моментально.
kucher_oleg_ua
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Додано: Вів 04 гру, 2018 17:30
curiousobro написав: Alfa_Bank написав: mustbe написав:
Можно ли по карте ПлатинумБлек временно или постоянно отключить 3дсек ?
mustbe, добрый день. Отключение 3D-secure по картам физических лиц не производится, т.к. это дополнительная защита карт от мошенников.
Ну или стать фигурантом A-клюбу с 24.12.2018
https://alfabank.ua/upload/zminu-z-24.12.2018.pdf
Кстати для обычных клиентов тоже можно вроде с 10.12.2018
https://alfabank.ua/upload/Changes_11.2018.pdf
PS
Уважаемая Юлия. Прошу акуратно перепроверять то, что вы пишете здесь. Предыдущие представители задали необычайно высокую планку качества представительства на этом форуме. Не подводите их. Хорошего дня
Прошу Юлию ещё раз, вдумчиво, ответить на вопрос:
Можно ли по карте ПлатинумБлек временно или постоянно отключить 3дсек ?
EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
mustbe
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Додано: Вів 04 гру, 2018 17:32
Ув.Гуру, подскажите возможно ли и как посмотреть расшифровку кэшбэк в приложении или в web версии
Valery I Procenko
vprocenko
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Додано: Вів 04 гру, 2018 17:41
vprocenko написав:Ув.Гуру, подскажите возможно ли и как посмотреть расшифровку кэшбэк в приложении или в web версии
можна подивитись в ікселі.
casper12
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Додано: Вів 04 гру, 2018 17:47
archvile написав: Из хитростей нужно, выходит, чтобы и покупка с начислением, и возвращаемая покупка были проведены по счету, то есть прошло три рабочих дня.
Три дні після проведення по рахунку, а від моменту покупки і 7 днів може пройти, якщо покупка була перед вихідними.
stryzhko
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