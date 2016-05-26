lov2108, добрый день. Для того, чтоб мы могли вам помочь разобраться в ситуации,пришлите в ЛС номер ИНН.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 04 гру, 2018 16:51
lov2108, добрый день. Для того, чтоб мы могли вам помочь разобраться в ситуации,пришлите в ЛС номер ИНН.
Додано: Вів 04 гру, 2018 17:11
Додано: Вів 04 гру, 2018 17:30
Прошу Юлию ещё раз, вдумчиво, ответить на вопрос:
Можно ли по карте ПлатинумБлек временно или постоянно отключить 3дсек ?
EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
Додано: Вів 04 гру, 2018 17:32
Re: Альфа-Банк
Ув.Гуру, подскажите возможно ли и как посмотреть расшифровку кэшбэк в приложении или в web версии
Valery I Procenko
Додано: Вів 04 гру, 2018 17:41
Re: Альфа-Банк
можна подивитись в ікселі.
Додано: Вів 04 гру, 2018 17:47
Re: Альфа-Банк
Три дні після проведення по рахунку, а від моменту покупки і 7 днів може пройти, якщо покупка була перед вихідними.
Додано: Вів 04 гру, 2018 18:32
archvile
Покупки совершались с 10 по 30 ноября, а сегодня как бы 4 декабря уже. Подожду ещё пару дней, может получится. Вообще банк более чем странный. Платежи между своими картами проводятся на второй день, а доходный сейф это вообще нечто. Я попробовала перевести туда некую сумму, она вернулась назад, следующий раз деньги перевелись не все, а частично. Так может и кредитку пополнишь, а они вернутся назад, будет очень весело.
Додано: Вів 04 гру, 2018 18:53
Этот момент уже изучен. Если вы перевели на доходный сейф деньги, которые были заблокированы, они вернутся назад. Называется "технический овердрафт". Их надо переводить тогда, когда операция пополнения карты уже проведена, в выписке в дате проводки стоит дата, а не "блокування". Плохо, что в мобильном клиенте нет этой информации, только в веб.
Додано: Вів 04 гру, 2018 18:56
Re: Альфа-Банк
c удивлением обнаружил,что в пакете платинум блек с евровой визы снято 0,30евро комиссии " Комісійні доходи по ПК фіз.осіб за обслуговування неактивного рахунку - 0,30 "
хотелось бы знать - что предпринять для избежания такого в дальнейшем?
х.з. уже не первый год клиент банка,но это впервые
Додано: Вів 04 гру, 2018 18:57
господа.
скажите - подал через МАБ заявку на изменение номера смс-инфо по карте.
заявка в статусе Подтверждена уже 2 часа ...
она долждна изменить статус на Завершена (зелененьким) или так и зависает?
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