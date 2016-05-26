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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6442644364446445>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 929
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
153
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
145
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
256
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
180
Всього голосів : 929
Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 16:51

  lov2108 написав:Блин....какого я не могу обменять орехи?
Уже и бонусняка 94000....и проводки по аашерным кодам провелись по счёту.
Пишет недостаточно бонусов и точка.
Поддержка залипает и пропадает. Ну что за программа лояльности.


lov2108, добрый день. Для того, чтоб мы могли вам помочь разобраться в ситуации,пришлите в ЛС номер ИНН.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 17:11

  archvile написав:А у кого-нибудь вообще получается выводить?


Да, вывести получилось. Вчера вернул на счет операцию за 22/11 на 79 грн. Зачислили моментально.
kucher_oleg_ua
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 17:30

  curiousobro написав:
  Alfa_Bank написав:
  mustbe написав:Можно ли по карте ПлатинумБлек временно или постоянно отключить 3дсек ?

mustbe, добрый день. Отключение 3D-secure по картам физических лиц не производится, т.к. это дополнительная защита карт от мошенников.


Ну или стать фигурантом A-клюбу с 24.12.2018 :)

https://alfabank.ua/upload/zminu-z-24.12.2018.pdf

Кстати для обычных клиентов тоже можно вроде с 10.12.2018

https://alfabank.ua/upload/Changes_11.2018.pdf

PS
Уважаемая Юлия. Прошу акуратно перепроверять то, что вы пишете здесь. Предыдущие представители задали необычайно высокую планку качества представительства на этом форуме. Не подводите их. Хорошего дня :)

Прошу Юлию ещё раз, вдумчиво, ответить на вопрос:
Можно ли по карте ПлатинумБлек временно или постоянно отключить 3дсек ?
EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 17:32

Re: Альфа-Банк

Ув.Гуру, подскажите возможно ли и как посмотреть расшифровку кэшбэк в приложении или в web версии
Valery I Procenko
vprocenko
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 17:41

Re: Альфа-Банк

vprocenko написав:Ув.Гуру, подскажите возможно ли и как посмотреть расшифровку кэшбэк в приложении или в web версии
можна подивитись в ікселі.
casper12
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 17:47

Re: Альфа-Банк

archvile написав: Из хитростей нужно, выходит, чтобы и покупка с начислением, и возвращаемая покупка были проведены по счету, то есть прошло три рабочих дня.

Три дні після проведення по рахунку, а від моменту покупки і 7 днів може пройти, якщо покупка була перед вихідними.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 18:32

archvile
Покупки совершались с 10 по 30 ноября, а сегодня как бы 4 декабря уже. Подожду ещё пару дней, может получится. Вообще банк более чем странный. Платежи между своими картами проводятся на второй день, а доходный сейф это вообще нечто. Я попробовала перевести туда некую сумму, она вернулась назад, следующий раз деньги перевелись не все, а частично. Так может и кредитку пополнишь, а они вернутся назад, будет очень весело. :)
Oktawa
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 18:53

  Oktawa написав:доходный сейф это вообще нечто. Я попробовала перевести туда некую сумму, она вернулась назад, следующий раз деньги перевелись не все, а частично.


Этот момент уже изучен. Если вы перевели на доходный сейф деньги, которые были заблокированы, они вернутся назад. Называется "технический овердрафт". Их надо переводить тогда, когда операция пополнения карты уже проведена, в выписке в дате проводки стоит дата, а не "блокування". Плохо, что в мобильном клиенте нет этой информации, только в веб.
archvile
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 18:56

Re: Альфа-Банк

c удивлением обнаружил,что в пакете платинум блек с евровой визы снято 0,30евро комиссии " Комісійні доходи по ПК фіз.осіб за обслуговування неактивного рахунку - 0,30 "
хотелось бы знать - что предпринять для избежания такого в дальнейшем?
х.з. уже не первый год клиент банка,но это впервые
Бекас
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 18:57

господа.
скажите - подал через МАБ заявку на изменение номера смс-инфо по карте.
заявка в статусе Подтверждена уже 2 часа ...
она долждна изменить статус на Завершена (зелененьким) или так и зависает?
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IMPRINTER
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