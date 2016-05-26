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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6442644364446445

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 929
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
153
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
145
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
256
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
180
Всього голосів : 929
Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 19:00

  Бекас написав:c удивлением обнаружил,что в пакете платинум блек с евровой визы снято 0,30евро комиссии " Комісійні доходи по ПК фіз.осіб за обслуговування неактивного рахунку - 0,30 "
хотелось бы знать - что предпринять для избежания такого в дальнейшем?
х.з. уже не первый год клиент банка,но это впервые

Не держать деньги на неактивной карте
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 19:03

  sola написав:Через ОККО Pay / WOG Pay кто-нибудь платит картой Альфы?

Добавляется карта только после долгого убеждения поддержки, что это не мошенническая операция. При каждой оплате тоже такой квест проходить?


Мені в додатку Fishka не вдалося додати картку Альфи, писало щось типу "помилка... зверніться до банку...". Вдалося додати лише через сайт Мастерпас, а Fishka вже сама підтягнула звідти картку. Завтра спробую купити бензин, якщо адка не заблочить :)
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 19:04

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да там буквально несколько евро было(осталось от процентов по депо) - просто снять подчистую и комиссии не будет?
Бекас
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 19:13

  archvile написав:
  Oktawa написав:доходный сейф это вообще нечто. Я попробовала перевести туда некую сумму, она вернулась назад, следующий раз деньги перевелись не все, а частично.


Этот момент уже изучен. Если вы перевели на доходный сейф деньги, которые были заблокированы, они вернутся назад. Называется "технический овердрафт". Их надо переводить тогда, когда операция пополнения карты уже проведена, в выписке в дате проводки стоит дата, а не "блокування". Плохо, что в мобильном клиенте нет этой информации, только в веб.

Понятно, но хлопотно и неудобно все это. Я считаю, если сумма высвечивается у меня на счёту, я могу перевести её , но нет, я должна зайти в МАБ и только в веб версию и проверить, провелась ли она. Просто имела опыт работы с другими банками, там намного все проще и быстрее, тот же ПУМБ, Приват. Жаль, что в этом банке все не так.
Oktawa
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 19:13

  sola написав:Через ОККО Pay / WOG Pay кто-нибудь платит картой Альфы?


У меня карта Максимум добавилась в Masterpass через приложение Фишка нормально. Оплата сработала тоже. Видимо, у банка индивидуальные критерии оценки риска.
archvile
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