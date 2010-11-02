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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 04 гру, 2018 19:00
Бекас написав:
c удивлением обнаружил,что в пакете платинум блек с евровой визы снято 0,30евро комиссии " Комісійні доходи по ПК фіз.осіб за обслуговування неактивного рахунку - 0,30 "
хотелось бы знать - что предпринять для избежания такого в дальнейшем?
х.з. уже не первый год клиент банка,но это впервые
Не держать деньги на неактивной карте
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Додано: Вів 04 гру, 2018 19:03
sola написав:
Через ОККО Pay / WOG Pay кто-нибудь платит картой Альфы?
Добавляется карта только после долгого убеждения поддержки, что это не мошенническая операция. При каждой оплате тоже такой квест проходить?
Мені в додатку Fishka не вдалося додати картку Альфи, писало щось типу "помилка... зверніться до банку...". Вдалося додати лише через сайт Мастерпас, а Fishka вже сама підтягнула звідти картку. Завтра спробую купити бензин, якщо адка не заблочить
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Додано: Вів 04 гру, 2018 19:04
Stringer
да там буквально несколько евро было(осталось от процентов по депо) - просто снять подчистую и комиссии не будет?
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Бекас
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Додано: Вів 04 гру, 2018 19:13
archvile написав: Oktawa написав:
доходный сейф это вообще нечто. Я попробовала перевести туда некую сумму, она вернулась назад, следующий раз деньги перевелись не все, а частично.
Этот момент уже изучен. Если вы перевели на доходный сейф деньги, которые были заблокированы, они вернутся назад. Называется "технический овердрафт". Их надо переводить тогда, когда операция пополнения карты уже проведена, в выписке в дате проводки стоит дата, а не "блокування". Плохо, что в мобильном клиенте нет этой информации, только в веб.
Понятно, но хлопотно и неудобно все это. Я считаю, если сумма высвечивается у меня на счёту, я могу перевести её , но нет, я должна зайти в МАБ и только в веб версию и проверить, провелась ли она. Просто имела опыт работы с другими банками, там намного все проще и быстрее, тот же ПУМБ, Приват. Жаль, что в этом банке все не так.
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Oktawa
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Додано: Вів 04 гру, 2018 19:13
Oktawa написав:
Подожду ещё пару дней, может получится.
Отпишитесь, пожалуйста
sola написав:
Через ОККО Pay / WOG Pay кто-нибудь платит картой Альфы?
У меня карта Максимум добавилась в Masterpass через приложение Фишка нормально. Оплата сработала тоже. Видимо, у банка индивидуальные критерии оценки риска.
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archvile
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Додано: Вів 04 гру, 2018 19:38
Бекас написав:Stringer
да там буквально несколько евро было(осталось от процентов по депо) - просто снять подчистую и комиссии не будет?
Закиньте на ДохСейф
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Вів 04 гру, 2018 20:10
Подскажите, где можно прочитать условия по кешбеку по карте ЭКО-МАКСИМУМ? На сайте не нашел, где они спрятали эту информацию.
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акет
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Додано: Вів 04 гру, 2018 20:12
акет написав:
Подскажите, где можно прочитать условия по кешбеку по карте ЭКО-МАКСИМУМ? На сайте не нашел, где они спрятали эту информацию.
На сайте подяки щодня
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WachtAmRhein
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Додано: Вів 04 гру, 2018 20:13
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Додано: Вів 04 гру, 2018 20:20
clientage написав: Бекас написав:Stringer
да там буквально несколько евро было(осталось от процентов по депо) - просто снять подчистую и комиссии не будет?
Закиньте на ДохСейф
и все - вопрос решается таким способом? более никаких комиссий?
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Бекас
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