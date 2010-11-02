Бекас написав:
и все - вопрос решается таким способом? более никаких комиссий?
Нет денег нет проблем)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 04 гру, 2018 20:28
Re: Альфа-Банк
Нет денег нет проблем)
Додано: Вів 04 гру, 2018 20:31
Главное, чтобы не списывало этот комис в минус в час Х... как это происходит с рко... и потом несанкционированный овер не гасился с дохсейфа...
Стоит уточнить у Юлии, имхо... ну или проверить эмпирическим путём...
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