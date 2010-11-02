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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6443644464456446

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 929
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
153
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
145
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
256
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
180
Всього голосів : 929
Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 20:28

Re: Альфа-Банк

Бекас написав:
и все - вопрос решается таким способом? более никаких комиссий?


Нет денег нет проблем)
Aps
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 20:31

  Aps написав:
Бекас написав:
и все - вопрос решается таким способом? более никаких комиссий?


Нет денег нет проблем)

Главное, чтобы не списывало этот комис в минус в час Х... как это происходит с рко... и потом несанкционированный овер не гасился с дохсейфа... :roll:
Стоит уточнить у Юлии, имхо... ну или проверить эмпирическим путём... :wink:
Карамболь
 
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  #<1 ... 6443644464456446
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