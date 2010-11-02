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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 04 гру, 2018 20:28
Бекас написав:
и все - вопрос решается таким способом? более никаких комиссий?
Нет денег нет проблем)
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Aps
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Додано: Вів 04 гру, 2018 20:31
Aps написав:
Бекас написав:
и все - вопрос решается таким способом? более никаких комиссий?
Нет денег нет проблем)
Главное, чтобы не списывало этот комис в минус в час Х... как это происходит с рко... и потом несанкционированный овер не гасился с дохсейфа...
Стоит уточнить у Юлии, имхо... ну или проверить эмпирическим путём...
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Додано: Вів 04 гру, 2018 21:02
archvile написав:Что, действительно система так плохо работает, что бонусы нельзя поменять? Я тут только на карту денег напереводил, думал попробовать, как Cash'U себя покажет...
Кстати, по карте Максимум зашел кешбек только что.
Уже 4 раза выводил. Звоните в КЦ, пусть фиксируют проблему. Или Юлию попросите.Отправлено с моего SM-A300FU через Tapatalk
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cdj2
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Додано: Вів 04 гру, 2018 21:04
Del
Востаннє редагувалось cdj2
в Вів 04 гру, 2018 21:09, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Вів 04 гру, 2018 21:06
Бекас написав:Stringer
да там буквально несколько евро было(осталось от процентов по депо) - просто снять подчистую и комиссии не будет?
Перевести на грн карту или в дохсейф.Отправлено с моего SM-A300FU через Tapatalk
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Додано: Вів 04 гру, 2018 23:28
Бекас написав: clientage написав: Бекас написав:Stringer
да там буквально несколько евро было(осталось от процентов по депо) - просто снять подчистую и комиссии не будет?
Закиньте на ДохСейф
и все - вопрос решается таким способом? более никаких комиссий?
в обоих вариантах да, комиссии при остатке 0 - нет.
хотя с дох. сейфом потом могут быть нюансы, если карта закончится или заблокируется, лучше снять.
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