Бекас написав:
и все - вопрос решается таким способом? более никаких комиссий?
Нет денег нет проблем)
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Додано: Вів 04 гру, 2018 20:28
Re: Альфа-Банк
Нет денег нет проблем)
Додано: Вів 04 гру, 2018 20:31
Главное, чтобы не списывало этот комис в минус в час Х... как это происходит с рко... и потом несанкционированный овер не гасился с дохсейфа...
Стоит уточнить у Юлии, имхо... ну или проверить эмпирическим путём...
Додано: Вів 04 гру, 2018 21:02
Re: Альфа-Банк
Уже 4 раза выводил. Звоните в КЦ, пусть фиксируют проблему. Или Юлию попросите.
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Свинорыл 80lvl
Додано: Вів 04 гру, 2018 21:06
Re: Альфа-Банк
Перевести на грн карту или в дохсейф.
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Свинорыл 80lvl
Додано: Вів 04 гру, 2018 23:28
в обоих вариантах да, комиссии при остатке 0 - нет.
хотя с дох. сейфом потом могут быть нюансы, если карта закончится или заблокируется, лучше снять.
Додано: Сер 05 гру, 2018 08:27
IMPRINTER, доброе утро. На данный момент мне предоставили следующую информацию: Банк завершает тех. работы в системах. Обслуживание с 2620 по новым реквизитам планируется ориентировочно с 1.02.2019. Информация заранее появится на официальном сайте банка.
Додано: Сер 05 гру, 2018 09:20
Re: Альфа-Банк
Доброго дня! В январе заканчивается депозитный сертификат, долларовый, действующих карт банка, как гривневой так и валютной нет, закрыл ввиду начисления абонплаты т.к. я ими не пользуюсь.
Вопрос -
1) есть ли какие подводные камни (например комиссия) при снятии средств в отделении банка?
2) перед окончанием срока депосертификата, нужно ли заказывать валюту заранее?
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