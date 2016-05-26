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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 04 гру, 2018 20:28
Бекас написав:
и все - вопрос решается таким способом? более никаких комиссий?
Нет денег нет проблем)
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Aps
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Додано: Вів 04 гру, 2018 20:31
Aps написав:
Бекас написав:
и все - вопрос решается таким способом? более никаких комиссий?
Нет денег нет проблем)
Главное, чтобы не списывало этот комис в минус в час Х... как это происходит с рко... и потом несанкционированный овер не гасился с дохсейфа...
Стоит уточнить у Юлии, имхо... ну или проверить эмпирическим путём...
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Додано: Вів 04 гру, 2018 21:02
archvile написав:Что, действительно система так плохо работает, что бонусы нельзя поменять? Я тут только на карту денег напереводил, думал попробовать, как Cash'U себя покажет...
Кстати, по карте Максимум зашел кешбек только что.
Уже 4 раза выводил. Звоните в КЦ, пусть фиксируют проблему. Или Юлию попросите.Отправлено с моего SM-A300FU через Tapatalk
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Додано: Вів 04 гру, 2018 21:06
Бекас написав:Stringer
да там буквально несколько евро было(осталось от процентов по депо) - просто снять подчистую и комиссии не будет?
Перевести на грн карту или в дохсейф.Отправлено с моего SM-A300FU через Tapatalk
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Додано: Вів 04 гру, 2018 23:28
Бекас написав: clientage написав: Бекас написав:Stringer
да там буквально несколько евро было(осталось от процентов по депо) - просто снять подчистую и комиссии не будет?
Закиньте на ДохСейф
и все - вопрос решается таким способом? более никаких комиссий?
в обоих вариантах да, комиссии при остатке 0 - нет.
хотя с дох. сейфом потом могут быть нюансы, если карта закончится или заблокируется, лучше снять.
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ol_zy
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Додано: Сер 05 гру, 2018 08:27
IMPRINTER написав:Alfa_Bank
так вы можете все-таки внести ясность с карточными 2625/2620 ? )
IMPRINTER, доброе утро. На данный момент мне предоставили следующую информацию: Банк завершает тех. работы в системах. Обслуживание с 2620 по новым реквизитам планируется ориентировочно с 1.02.2019. Информация заранее появится на официальном сайте банка.
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Додано: Сер 05 гру, 2018 09:20
Доброго дня! В январе заканчивается депозитный сертификат, долларовый, действующих карт банка, как гривневой так и валютной нет, закрыл ввиду начисления абонплаты т.к. я ими не пользуюсь.
Вопрос -
1) есть ли какие подводные камни (например комиссия) при снятии средств в отделении банка?
2) перед окончанием срока депосертификата, нужно ли заказывать валюту заранее?
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Додано: Сер 05 гру, 2018 10:23
mustbe написав:
Прошу Юлию ещё раз, вдумчиво, ответить на вопрос:
Можно ли по карте ПлатинумБлек временно или постоянно отключить 3дсек ?
mustbe, доброе утро. Ваш вопрос уточняю. Ожидайте ответ.
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Додано: Сер 05 гру, 2018 10:47
IMPRINTER написав:
господа.
скажите - подал через МАБ заявку на изменение номера смс-инфо по карте.
заявка в статусе Подтверждена уже 2 часа ...
она долждна изменить статус на Завершена (зелененьким) или так и зависает?
IMPRINTER, доброе утро. После обработки заявки на изменение номера, ее статус меняется на «Завершена».
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Додано: Сер 05 гру, 2018 11:13
vprocenko написав:
Ув.Гуру, подскажите возможно ли и как посмотреть расшифровку кэшбэк в приложении или в web версии
vprocenko, добрый день. Такая функция через приложение или web-версию не доступна
Если у вас возникли вопросы по начислению, укажите в ЛС номер счета и интересующий период.
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