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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6443644464456446

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 929
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
153
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
145
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
256
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
180
Всього голосів : 929
Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 20:28

Re: Альфа-Банк

Бекас написав:
и все - вопрос решается таким способом? более никаких комиссий?


Нет денег нет проблем)
Aps
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 20:31

  Aps написав:
Бекас написав:
и все - вопрос решается таким способом? более никаких комиссий?


Нет денег нет проблем)

Главное, чтобы не списывало этот комис в минус в час Х... как это происходит с рко... и потом несанкционированный овер не гасился с дохсейфа... :roll:
Стоит уточнить у Юлии, имхо... ну или проверить эмпирическим путём... :wink:
Карамболь
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 21:02

Re: Альфа-Банк

archvile написав:Что, действительно система так плохо работает, что бонусы нельзя поменять? Я тут только на карту денег напереводил, думал попробовать, как Cash'U себя покажет...

Кстати, по карте Максимум зашел кешбек только что.
Уже 4 раза выводил. Звоните в КЦ, пусть фиксируют проблему. Или Юлию попросите.

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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 21:06

Re: Альфа-Банк

Бекас написав:Stringer

да там буквально несколько евро было(осталось от процентов по депо) - просто снять подчистую и комиссии не будет?
Перевести на грн карту или в дохсейф.

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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 23:28

  Бекас написав:
  clientage написав:
  Бекас написав:Stringer

да там буквально несколько евро было(осталось от процентов по депо) - просто снять подчистую и комиссии не будет?

Закиньте на ДохСейф


и все - вопрос решается таким способом? более никаких комиссий?

в обоих вариантах да, комиссии при остатке 0 - нет.
хотя с дох. сейфом потом могут быть нюансы, если карта закончится или заблокируется, лучше снять.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 08:27

  IMPRINTER написав:Alfa_Bank

так вы можете все-таки внести ясность с карточными 2625/2620 ? )

IMPRINTER, доброе утро. На данный момент мне предоставили следующую информацию: Банк завершает тех. работы в системах. Обслуживание с 2620 по новым реквизитам планируется ориентировочно с 1.02.2019. Информация заранее появится на официальном сайте банка.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 09:20

Re: Альфа-Банк

Доброго дня! В январе заканчивается депозитный сертификат, долларовый, действующих карт банка, как гривневой так и валютной нет, закрыл ввиду начисления абонплаты т.к. я ими не пользуюсь.
Вопрос -
1) есть ли какие подводные камни (например комиссия) при снятии средств в отделении банка?
2) перед окончанием срока депосертификата, нужно ли заказывать валюту заранее?
usglagolev
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 10:23

  mustbe написав:Прошу Юлию ещё раз, вдумчиво, ответить на вопрос:
Можно ли по карте ПлатинумБлек временно или постоянно отключить 3дсек ?

mustbe, доброе утро. Ваш вопрос уточняю. Ожидайте ответ.
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 10:47

  IMPRINTER написав:господа.
скажите - подал через МАБ заявку на изменение номера смс-инфо по карте.
заявка в статусе Подтверждена уже 2 часа ...
она долждна изменить статус на Завершена (зелененьким) или так и зависает?

IMPRINTER, доброе утро. После обработки заявки на изменение номера, ее статус меняется на «Завершена».
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