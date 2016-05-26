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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6444644564466447

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 929
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
153
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
145
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
256
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
180
Всього голосів : 929
Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 11:53

  usglagolev написав:Доброго дня! В январе заканчивается депозитный сертификат, долларовый, действующих карт банка, как гривневой так и валютной нет, закрыл ввиду начисления абонплаты т.к. я ими не пользуюсь.
Вопрос -
1) есть ли какие подводные камни (например комиссия) при снятии средств в отделении банка?
2) перед окончанием срока депосертификата, нужно ли заказывать валюту заранее?


usglagolev, добрый день. «Подводных камней» быть не должно :wink: Получить денежные средства можно при обращении в отделение, в котором оформлен сертификат и только по факту предъявления Депозитного сертификата и Соглашения на размещение вклада с выдачей сертификата. Вам предварительно перезвонит сотрудник банка и обсудит условия возврата. Но если звонок не поступит, средства необходимо заранее заказать через Контакт-Центр банка.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 11:56

  Alfa_Bank написав:
  usglagolev написав:Доброго дня! В январе заканчивается депозитный сертификат, долларовый, действующих карт банка, как гривневой так и валютной нет, закрыл ввиду начисления абонплаты т.к. я ими не пользуюсь.
Вопрос -
1) есть ли какие подводные камни (например комиссия) при снятии средств в отделении банка?
2) перед окончанием срока депосертификата, нужно ли заказывать валюту заранее?


usglagolev, добрый день. «Подводных камней» быть не должно :wink: Получить денежные средства можно при обращении в отделение, в котором оформлен сертификат и только по факту предъявления Депозитного сертификата и Соглашения на размещение вклада с выдачей сертификата. Вам предварительно перезвонит сотрудник банка и обсудит условия возврата. Но если звонок не поступит, средства необходимо заранее заказать через Контакт-Центр банка.


кстати напомню, что я уже примерно 4 года жду ответа на вопрос "какая процедура получения дубликата утраченного депозитного сертификата?" - в других банках это четко пошагово прописано в ДКБО, даже тариф имеется на данную услугу порядка 50-300 грн. в зависимости от банка. В Альфе регламентация данного вопроса отсутствует от слова вообще.
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 12:04

  IMPRINTER написав:кстати напомню, что я уже примерно 4 года жду ответа на вопрос "какая процедура получения дубликата утраченного депозитного сертификата?" - в других банках это четко пошагово прописано в ДКБО, даже тариф имеется на данную услугу порядка 50-300 грн. в зависимости от банка. В Альфе регламентация данного вопроса отсутствует от слова вообще.


Дык Альфа вам на руки его не отдает вообще вроде.
Как он может потерятся, если его у вас нема?
curiousobro
 
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