usglagolev написав:Доброго дня! В январе заканчивается депозитный сертификат, долларовый, действующих карт банка, как гривневой так и валютной нет, закрыл ввиду начисления абонплаты т.к. я ими не пользуюсь. Вопрос - 1) есть ли какие подводные камни (например комиссия) при снятии средств в отделении банка? 2) перед окончанием срока депосертификата, нужно ли заказывать валюту заранее?
usglagolev, добрый день. «Подводных камней» быть не должно Получить денежные средства можно при обращении в отделение, в котором оформлен сертификат и только по факту предъявления Депозитного сертификата и Соглашения на размещение вклада с выдачей сертификата. Вам предварительно перезвонит сотрудник банка и обсудит условия возврата. Но если звонок не поступит, средства необходимо заранее заказать через Контакт-Центр банка.
usglagolev написав:Доброго дня! В январе заканчивается депозитный сертификат, долларовый, действующих карт банка, как гривневой так и валютной нет, закрыл ввиду начисления абонплаты т.к. я ими не пользуюсь. Вопрос - 1) есть ли какие подводные камни (например комиссия) при снятии средств в отделении банка? 2) перед окончанием срока депосертификата, нужно ли заказывать валюту заранее?
usglagolev, добрый день. «Подводных камней» быть не должно Получить денежные средства можно при обращении в отделение, в котором оформлен сертификат и только по факту предъявления Депозитного сертификата и Соглашения на размещение вклада с выдачей сертификата. Вам предварительно перезвонит сотрудник банка и обсудит условия возврата. Но если звонок не поступит, средства необходимо заранее заказать через Контакт-Центр банка.
кстати напомню, что я уже примерно 4 года жду ответа на вопрос "какая процедура получения дубликата утраченного депозитного сертификата?" - в других банках это четко пошагово прописано в ДКБО, даже тариф имеется на данную услугу порядка 50-300 грн. в зависимости от банка. В Альфе регламентация данного вопроса отсутствует от слова вообще.
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IMPRINTER написав:кстати напомню, что я уже примерно 4 года жду ответа на вопрос "какая процедура получения дубликата утраченного депозитного сертификата?" - в других банках это четко пошагово прописано в ДКБО, даже тариф имеется на данную услугу порядка 50-300 грн. в зависимости от банка. В Альфе регламентация данного вопроса отсутствует от слова вообще.
Дык Альфа вам на руки его не отдает вообще вроде. Как он может потерятся, если его у вас нема?