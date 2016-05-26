usglagolev написав:Доброго дня! В январе заканчивается депозитный сертификат, долларовый, действующих карт банка, как гривневой так и валютной нет, закрыл ввиду начисления абонплаты т.к. я ими не пользуюсь. Вопрос - 1) есть ли какие подводные камни (например комиссия) при снятии средств в отделении банка? 2) перед окончанием срока депосертификата, нужно ли заказывать валюту заранее?
usglagolev, добрый день. «Подводных камней» быть не должно Получить денежные средства можно при обращении в отделение, в котором оформлен сертификат и только по факту предъявления Депозитного сертификата и Соглашения на размещение вклада с выдачей сертификата. Вам предварительно перезвонит сотрудник банка и обсудит условия возврата. Но если звонок не поступит, средства необходимо заранее заказать через Контакт-Центр банка.
usglagolev написав:Доброго дня! В январе заканчивается депозитный сертификат, долларовый, действующих карт банка, как гривневой так и валютной нет, закрыл ввиду начисления абонплаты т.к. я ими не пользуюсь. Вопрос - 1) есть ли какие подводные камни (например комиссия) при снятии средств в отделении банка? 2) перед окончанием срока депосертификата, нужно ли заказывать валюту заранее?
usglagolev, добрый день. «Подводных камней» быть не должно Получить денежные средства можно при обращении в отделение, в котором оформлен сертификат и только по факту предъявления Депозитного сертификата и Соглашения на размещение вклада с выдачей сертификата. Вам предварительно перезвонит сотрудник банка и обсудит условия возврата. Но если звонок не поступит, средства необходимо заранее заказать через Контакт-Центр банка.
кстати напомню, что я уже примерно 4 года жду ответа на вопрос "какая процедура получения дубликата утраченного депозитного сертификата?" - в других банках это четко пошагово прописано в ДКБО, даже тариф имеется на данную услугу порядка 50-300 грн. в зависимости от банка. В Альфе регламентация данного вопроса отсутствует от слова вообще.
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IMPRINTER написав:кстати напомню, что я уже примерно 4 года жду ответа на вопрос "какая процедура получения дубликата утраченного депозитного сертификата?" - в других банках это четко пошагово прописано в ДКБО, даже тариф имеется на данную услугу порядка 50-300 грн. в зависимости от банка. В Альфе регламентация данного вопроса отсутствует от слова вообще.
Дык Альфа вам на руки его не отдает вообще вроде. Как он может потерятся, если его у вас нема?
IMPRINTER написав:кстати напомню, что я уже примерно 4 года жду ответа на вопрос "какая процедура получения дубликата утраченного депозитного сертификата?" - в других банках это четко пошагово прописано в ДКБО, даже тариф имеется на данную услугу порядка 50-300 грн. в зависимости от банка. В Альфе регламентация данного вопроса отсутствует от слова вообще.
Дык Альфа вам на руки его не отдает вообще вроде. Как он может потерятся, если его у вас нема?
а ну да - забыл ) раньше ж отдавала, когда был именной ...
не отдает неименной - это вообще за гранью ... неименной берут для залога, для подарка - как я смогу его подарить если мне его не дают на руки
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Коллеги, а кто уже реально досрочно погашал рассрочку - после нажатия кнопки погасить, рассрочка исчезла, и в выписке по карте прошла с минусом, но сумма задолженности (красная) не увеличилась, так вот ее нужно погашать в этом платежном периоде или через месяц?
Коллеги, а я отэто думаю, заморочиться с Кэшью Альфа-дебеткой или заплатить Симой за сладости и игрушки? Вроде арифметика в пользу Альфы (х40 = 20% грязнымми, верно?), а не Симы (5%, зато без угадывания МСС), но чтобы Альфой оплатить, это ж надо проверить МСС (монокартой что-ли, или есть способ проще?), включить супербонусы исключительно в Альфа-мобайл, только потом оплатить, да ещё и думать, как вывести... Цельный квест, нуачо, мы ж не ищем лёхких путей, верно?
Кстати, или КБ с Эко-кредитки или Кэшью с дебетки, совместить в одном продукте ж никак?
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kreuz написав:Коллеги, а я отэто думаю, заморочиться с Кэшью Альфа-дебеткой или заплатить Симой за сладости и игрушки? Вроде арифметика в пользу Альфы (х40 = 20% грязнымми, верно?), а не Симы (5%, зато без угадывания МСС), но чтобы Альфой оплатить, это ж надо проверить МСС (монокартой что-ли, или есть способ проще?), включить супербонусы исключительно в Альфа-мобайл, только потом оплатить, да ещё и думать, как вывести... Цельный квест, нуачо, мы ж не ищем лёхких путей, верно?
Кстати, или КБ с Эко-кредитки или Кэшью с дебетки, совместить в одном продукте ж никак?