Додано: Сер 05 гру, 2018 13:11

Коллеги, а я отэто думаю, заморочиться с Кэшью Альфа-дебеткой или заплатить Симой за сладости и игрушки? Вроде арифметика в пользу Альфы (х40 = 20% грязнымми, верно?), а не Симы (5%, зато без угадывания МСС), но чтобы Альфой оплатить, это ж надо проверить МСС (монокартой что-ли, или есть способ проще?), включить супербонусы исключительно в Альфа-мобайл, только потом оплатить, да ещё и думать, как вывести... Цельный квест, нуачо, мы ж не ищем лёхких путей, верно?



Кстати, или КБ с Эко-кредитки или Кэшью с дебетки, совместить в одном продукте ж никак?

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