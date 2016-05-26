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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6445644664476448

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 929
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
153
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
145
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
256
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
180
Всього голосів : 929
Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 13:21

Re: Альфа-Банк

  IMPRINTER написав:не отдает неименной - это вообще за гранью
борятся с отмыванием и коррупцией))
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 13:21

  Stringer написав:
  kreuz написав:Коллеги, а я отэто думаю, заморочиться с Кэшью Альфа-дебеткой или заплатить Симой за сладости и игрушки? Вроде арифметика в пользу Альфы (х40 = 20% грязнымми, верно?), а не Симы (5%, зато без угадывания МСС), но чтобы Альфой оплатить, это ж надо проверить МСС (монокартой что-ли, или есть способ проще?), включить супербонусы исключительно в Альфа-мобайл, только потом оплатить, да ещё и думать, как вывести... Цельный квест, нуачо, мы ж не ищем лёхких путей, верно?

Кстати, или КБ с Эко-кредитки или Кэшью с дебетки, совместить в одном продукте ж никак?

Совместить никак :mrgreen: и так жирно получается

Так это ж спецпредложение ограничено во времени, ещё и с вероятностью непопадания...
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kreuz
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 13:26

  Бекас написав:c удивлением обнаружил,что в пакете платинум блек с евровой визы снято 0,30евро комиссии " Комісійні доходи по ПК фіз.осіб за обслуговування неактивного рахунку - 0,30 "
хотелось бы знать - что предпринять для избежания такого в дальнейшем?
х.з. уже не первый год клиент банка,но это впервые

Бекас, добрый день. Комиссия за неактивный счет списывается, если по счету более 180 календарных дней нет финансовых операций и остаток средств ниже 15 евро (по картам в евро). Размер комиссии для карты в евро - 0,3 eur. В случае, если на вашем счете находится меньше, списание платы будет произведено только в рамках остатка средств. "В минус" списания не будет. То есть, если не пользуетесь картой, то комиссия не будет списана: 1) остаток более 15 евро; 2) на карте нет остатка.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 13:32

  Stringer написав:Коллеги, а кто уже реально досрочно погашал рассрочку - после нажатия кнопки погасить, рассрочка исчезла, и в выписке по карте прошла с минусом, но сумма задолженности (красная) не увеличилась, так вот ее нужно погашать в этом платежном периоде или через месяц?

Этот период гасится по красной сумме. В след.перерасчете, уже будет вкючена сумма по досрочному погашению
mihasik
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 13:40

  Alfa_Bank написав:
  ТЕА написав:Alfa_Bank, в Белой Церкви в отделении на Соборной уже второй день отключен банкомат и при этом нет ни какой информации, в отделении очереди - снять деньги невозможно... :(

ТЕА, добрый день! Связались с отделением - банкомат уже работает. Все ОК :lol:

Alfa_Bank, банкомат по прежнему не работает, но в отличии от понедельника и воскресенья он включён в сеть и есть табличка о том, что он временно не работает - сегодня заходил два раза с интервалом в 2 часа... :(
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 13:43

  mihasik написав:
  Stringer написав:Коллеги, а кто уже реально досрочно погашал рассрочку - после нажатия кнопки погасить, рассрочка исчезла, и в выписке по карте прошла с минусом, но сумма задолженности (красная) не увеличилась, так вот ее нужно погашать в этом платежном периоде или через месяц?

Этот период гасится по красной сумме. В след.перерасчете, уже будет вкючена сумма по досрочному погашению

Но тогда получается алка вжарит на 60 грн?
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 13:57

Stringer ну я так понимаю..растрочку нужно погасить , с учетом проводки , ДО билинговой даты... вот в какой последовательности пройдет погашение растрочки , снятие наличия задолженности по счету :roll:
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-VICTOR-
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 14:02

Alfa_Bank

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greenozon
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