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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 05 гру, 2018 13:21
IMPRINTER написав:
не отдает неименной - это вообще за гранью
борятся с отмыванием и коррупцией))
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
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Мизантрóп
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Додано: Сер 05 гру, 2018 13:21
Stringer написав: kreuz написав:
Коллеги, а я отэто думаю, заморочиться с Кэшью Альфа-дебеткой или заплатить Симой за сладости и игрушки? Вроде арифметика в пользу Альфы (х40 = 20% грязнымми, верно?), а не Симы (5%, зато без угадывания МСС), но чтобы Альфой оплатить, это ж надо проверить МСС (монокартой что-ли, или есть способ проще?), включить супербонусы исключительно в Альфа-мобайл, только потом оплатить, да ещё и думать, как вывести... Цельный квест, нуачо, мы ж не ищем лёхких путей, верно?
Кстати, или КБ с Эко-кредитки или Кэшью с дебетки, совместить в одном продукте ж никак?
Совместить никак
и так жирно получается
Так это ж спецпредложение ограничено во времени, ещё и с вероятностью непопадания...
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kreuz
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Додано: Сер 05 гру, 2018 13:26
Бекас написав:
c удивлением обнаружил,что в пакете платинум блек с евровой визы снято 0,30евро комиссии " Комісійні доходи по ПК фіз.осіб за обслуговування неактивного рахунку - 0,30 "
хотелось бы знать - что предпринять для избежания такого в дальнейшем?
х.з. уже не первый год клиент банка,но это впервые
Бекас, добрый день. Комиссия за неактивный счет списывается, если по счету более 180 календарных дней нет финансовых операций и остаток средств ниже 15 евро (по картам в евро). Размер комиссии для карты в евро - 0,3 eur. В случае, если на вашем счете находится меньше, списание платы будет произведено только в рамках остатка средств. "В минус" списания не будет. То есть, если не пользуетесь картой, то комиссия не будет списана: 1) остаток более 15 евро; 2) на карте нет остатка.
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Alfa_Bank
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Додано: Сер 05 гру, 2018 13:32
Stringer написав:
Коллеги, а кто уже реально досрочно погашал рассрочку - после нажатия кнопки погасить, рассрочка исчезла, и в выписке по карте прошла с минусом, но сумма задолженности (красная) не увеличилась, так вот ее нужно погашать в этом платежном периоде или через месяц?
Этот период гасится по красной сумме. В след.перерасчете, уже будет вкючена сумма по досрочному погашению
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mihasik
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Додано: Сер 05 гру, 2018 13:40
Alfa_Bank
, банкомат по прежнему не работает, но в отличии от понедельника и воскресенья он включён в сеть и есть табличка о том, что он временно не работает - сегодня заходил два раза с интервалом в 2 часа...
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ТЕА
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Додано: Сер 05 гру, 2018 13:43
mihasik написав: Stringer написав:
Коллеги, а кто уже реально досрочно погашал рассрочку - после нажатия кнопки погасить, рассрочка исчезла, и в выписке по карте прошла с минусом, но сумма задолженности (красная) не увеличилась, так вот ее нужно погашать в этом платежном периоде или через месяц?
Этот период гасится по красной сумме. В след.перерасчете, уже будет вкючена сумма по досрочному погашению
Но тогда получается алка вжарит на 60 грн?
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Stringer
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Додано: Сер 05 гру, 2018 13:57
Stringer
ну я так понимаю..растрочку нужно погасить , с учетом проводки , ДО билинговой даты... вот в какой последовательности пройдет погашение растрочки , снятие наличия задолженности по счету
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