Alfa_Bank Masterpass перестал работать? Читал на форуме такие истории, теперь сам не могу расплатиться никакими картами Альфы из masterpass (хоть пакетная, хоть кредитка), хотя еще пару недель назад работала. Горячая линия говорит что это теперь считается "подозрительными платежами", а то что раньше работало а теперь перестало - возможно связано с внедрением 3D. (почему-то у карт с 3D от других банков такой проблемы нет?). Что можно сделать? Или как разрешить работу с masterpass в "индивидуальном порядке"?
PS. Дополнение. Что особенно интересно, при оплате без masterpass, а просто вводя на сайте данные карты - оплата прошла. Без всяких подтверждающих смс. Следовательно - никакого 3D нет и близко!!! Значит причина точно не в этом.
ТЕА написав:Alfa_Bank, в Белой Церкви в отделении на Соборной уже второй день отключен банкомат и при этом нет ни какой информации, в отделении очереди - снять деньги невозможно...
ТЕА, добрый день! Связались с отделением - банкомат уже работает. Все ОК
Alfa_Bank, банкомат по прежнему не работает, но в отличии от понедельника и воскресенья он включён в сеть и есть табличка о том, что он временно не работает - сегодня заходил два раза с интервалом в 2 часа...
ТЕА, добрый день. Приношу извинения за временные неудобства В связи с техническими работами, банкомат периодически не работает. Он будет заменен. Ориентировочное время восстановления работоспособности - 7.12.2018.
Розкажіть будьте ласкаві за ваш новий продукт "Ощадний Плюс"
greenozon, доброго дня. Ось основні умови: • Процентна ставка - 14,00% річних UAH. • Розміщення вкладу "Ощадний Плюс" з 01.11.2018 року можливе лише у відділенні Банку. Оформлення в Інтернет системі "My Alfa-Bank" буде недоступне. • Термін розміщення – безстроковий; • Поповнення вкладу дозволено; • Валюта вкладу - Національна валюта України; • Мінімальна сума вкладу - 50 000,00 UAH; • Незнижувальний залишок по вкладу - 50 000,00 UAH (вивести сумму, яка зробить залишок менше, ніж 50000 грн, можливо тільки шляхом закриття депозиту.
Розкажіть будьте ласкаві за ваш новий продукт "Ощадний Плюс"
greenozon, доброго дня. Ось основні умови: • Процентна ставка - 14,00% річних UAH. • Розміщення вкладу "Ощадний Плюс" з 01.11.2018 року можливе лише у відділенні Банку. Оформлення в Інтернет системі "My Alfa-Bank" буде недоступне. • Термін розміщення – безстроковий; • Поповнення вкладу дозволено; • Валюта вкладу - Національна валюта України; • Мінімальна сума вкладу - 50 000,00 UAH; • Незнижувальний залишок по вкладу - 50 000,00 UAH (вивести сумму, яка зробить залишок менше, ніж 50000 грн, можливо тільки шляхом закриття депозиту.
На данный депозит комиссия 1% за снятие денег в кассе распространяется, если деньги пролежали на нём меньше 14 дней?
-VICTOR- написав:Stringer ну я так понимаю..растрочку нужно погасить , с учетом проводки , ДО билинговой даты... вот в какой последовательности пройдет погашение растрочки , снятие наличия задолженности по счету
Нужен практический опыт. Но для больших сумм все равно неплохо получается... можно доставать аллу обратно с полки - моня хай полежит с приватом
Чтож в них хорошего? Комиссию всё равно предется заплатить за 1 мес,даже если погасите досрочно
Розкажіть будьте ласкаві за ваш новий продукт "Ощадний Плюс"
greenozon, доброго дня. Ось основні умови: • Процентна ставка - 14,00% річних UAH. • Розміщення вкладу "Ощадний Плюс" з 01.11.2018 року можливе лише у відділенні Банку. Оформлення в Інтернет системі "My Alfa-Bank" буде недоступне. • Термін розміщення – безстроковий; • Поповнення вкладу дозволено; • Валюта вкладу - Національна валюта України; • Мінімальна сума вкладу - 50 000,00 UAH; • Незнижувальний залишок по вкладу - 50 000,00 UAH (вивести сумму, яка зробить залишок менше, ніж 50000 грн, можливо тільки шляхом закриття депозиту.
На данный депозит комиссия 1% за снятие денег в кассе распространяется, если деньги пролежали на нём меньше 14 дней?