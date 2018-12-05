Додано: Сер 05 гру, 2018 15:46

1) Альфа, а подскажите по программе Кэшью, правда, что бонусы можно использовать только в течение 30 дней от момента начисления? Куда они деваются после?



2) И верно ли, что минимальная сумма для их вывода 50 грн грязными?



3) Использование / погашение бонусов Кэшью представляет собой обычное пополнение баланса карты после вычитания налогов или эта процедура должна быть привязана к покупк(-е/-ам)?



Заранее благодарю за скорый ответ.

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