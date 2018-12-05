-VICTOR- написав:Stringer ну я так понимаю..растрочку нужно погасить , с учетом проводки , ДО билинговой даты... вот в какой последовательности пройдет погашение растрочки , снятие наличия задолженности по счету
Нужен практический опыт. Но для больших сумм все равно неплохо получается... можно доставать аллу обратно с полки - моня хай полежит с приватом
Чтож в них хорошего? Комиссию всё равно предется заплатить за 1 мес,даже если погасите досрочно
комиссии в первый месяц нет, во второй получается только 60 грн абонки - на больших суммах до 85 дней за 60 грн - неплохо, в хозяйстве сгодится
kreuz написав:1) Альфа, а подскажите по программе Кэшью, правда, что бонусы можно использовать только в течение 30 дней от момента начисления? Куда они деваются после?
2) И верно ли, что минимальная сумма для их вывода 50 грн грязными?
3) Использование / погашение бонусов Кэшью представляет собой обычное пополнение баланса карты после вычитания на логов или эта процедура должна быть привязана к покупк(-е/-ам)?
Заранее благодарю за скорый ответ.
kreuz, добрый день. 1) Вы можете вернуть средства только за покупки, что совершены за последние 30 календарных дней. 2) Минимальная сумма – 50 грн. 3) Бонусы возможно вернуть только за определенные покупки по карте. Детали на https://cashuclub.com.ua/rules/regulations.html.
mustbe написав:Прошу Юлию ещё раз, вдумчиво, ответить на вопрос: Можно ли по карте ПлатинумБлек временно или постоянно отключить 3дсек ?
mustbe, добрый день. Согласно Политике Банка, а так же по техническим причинам услуга не может быть деактивирована. Напоминаем, что технология 3D Secure обеспечивает дополнительный уровень защиты при проведении платежей в Интернете, так как все платежи должны подтверждаться Вами путем введения одноразового пароля, который поступит на Ваш мобильный телефон. Для рассмотрения вашего вопроса в индивидуальном порядке, прошу предоставить в ЛС причину, по которой вы хотите отключить услугу.
То есть - в принципе это возможно ? Хорошо, такая причина: "не хочу тратить время, вводить циферки, все риски беру на себя" - подойдёт ?