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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6448644964506451>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 929
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
153
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
145
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
256
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
180
Всього голосів : 929
Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 15:46

1) Альфа, а подскажите по программе Кэшью, правда, что бонусы можно использовать только в течение 30 дней от момента начисления? Куда они деваются после?

2) И верно ли, что минимальная сумма для их вывода 50 грн грязными?

3) Использование / погашение бонусов Кэшью представляет собой обычное пополнение баланса карты после вычитания налогов или эта процедура должна быть привязана к покупк(-е/-ам)?

Заранее благодарю за скорый ответ.
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kreuz
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 15:50

  mihasik написав:
  Stringer написав:
  -VICTOR- написав:Stringer ну я так понимаю..растрочку нужно погасить , с учетом проводки , ДО билинговой даты... вот в какой последовательности пройдет погашение растрочки , снятие наличия задолженности по счету :roll:

Нужен практический опыт.
Но для больших сумм все равно неплохо получается... можно доставать аллу обратно с полки - моня хай полежит с приватом :mrgreen:

Чтож в них хорошего?
Комиссию всё равно предется заплатить за 1 мес,даже если погасите досрочно

комиссии в первый месяц нет, во второй получается только 60 грн абонки - на больших суммах до 85 дней за 60 грн - неплохо, в хозяйстве сгодится ;-)
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 16:00

  Stringer написав:
  mihasik написав:Чтож в них хорошего?
Комиссию всё равно предется заплатить за 1 мес,даже если погасите досрочно

комиссии в первый месяц нет, во второй получается только 60 грн абонки - на больших суммах до 85 дней за 60 грн - неплохо, в хозяйстве сгодится ;-)

А погасили досрочно уже новую рассрочку (которая с комиссионными) ?
Aps
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 16:14

  Alfa_Bank написав:
• Розміщення вкладу "Ощадний Плюс" з 01.11.2018 року можливе лише у відділенні Банку. Оформлення в Інтернет системі "My Alfa-Bank" буде недоступне.

Да что Вы говорите :)
GrafBV
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 16:21

  kreuz написав:1) Альфа, а подскажите по программе Кэшью, правда, что бонусы можно использовать только в течение 30 дней от момента начисления? Куда они деваются после?

2) И верно ли, что минимальная сумма для их вывода 50 грн грязными?

3) Использование / погашение бонусов Кэшью представляет собой обычное пополнение баланса карты после вычитания на
логов или эта процедура должна быть привязана к покупк(-е/-ам)?

Заранее благодарю за скорый ответ.

kreuz, добрый день.
1) Вы можете вернуть средства только за покупки, что совершены за последние 30 календарных дней.
2) Минимальная сумма – 50 грн.
3) Бонусы возможно вернуть только за определенные покупки по карте.
Детали на https://cashuclub.com.ua/rules/regulations.html.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 16:22

  Aps написав:
  Stringer написав:
  mihasik написав:Чтож в них хорошего?
Комиссию всё равно предется заплатить за 1 мес,даже если погасите досрочно

комиссии в первый месяц нет, во второй получается только 60 грн абонки - на больших суммах до 85 дней за 60 грн - неплохо, в хозяйстве сгодится ;-)

А погасили досрочно уже новую рассрочку (которая с комиссионными) ?

кнопку нажал, погашать в след месяце, абонку в этом буду платить
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 16:32

  Alfa_Bank написав:
  mustbe написав:Прошу Юлию ещё раз, вдумчиво, ответить на вопрос:
Можно ли по карте ПлатинумБлек временно или постоянно отключить 3дсек ?

mustbe, добрый день. Согласно Политике Банка, а так же по техническим причинам услуга не может быть деактивирована. Напоминаем, что технология 3D Secure обеспечивает дополнительный уровень защиты при проведении платежей в Интернете, так как все платежи должны подтверждаться Вами путем введения одноразового пароля, который поступит на Ваш мобильный телефон. Для рассмотрения вашего вопроса в индивидуальном порядке, прошу предоставить в ЛС причину, по которой вы хотите отключить услугу.

То есть - в принципе это возможно ?
Хорошо, такая причина: "не хочу тратить время, вводить циферки, все риски беру на себя" - подойдёт ?
EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 17:08

Re: Альфа-Банк

  Alfa_Bank написав:1) Вы можете вернуть средства только за покупки, что совершены за последние 30 календарных дней.
2) Минимальная сумма – 50 грн.
3) Бонусы возможно вернуть только за определенные покупки по карте.


Объясните пожалуйста подробнее.
5.2.3. Учасник може повернути кошти за покупку, здійснену за останні 30 календарних днів з поточної дати логіну в Альфа-мобайл.
5.2.5. Бонуси можуть бути використані Учасником на погашення покупок (транзакцій), за якими з дати Фінансового списання пройшло від одного до трьох робочих днів.

Или как-то сформулировано не очень понятно или эти пункты друг другу противоречат?
Что значит от одного ДО трех рабочих дней? А если прошло больше 3 дней, уже нельзя погашать покупку? А тогда что значит пункт про 30 дней?
alik03
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 17:34

  alik03 написав:
  Alfa_Bank написав:1) Вы можете вернуть средства только за покупки, что совершены за последние 30 календарных дней.
2) Минимальная сумма – 50 грн.
3) Бонусы возможно вернуть только за определенные покупки по карте.


Объясните пожалуйста подробнее.
5.2.3. Учасник може повернути кошти за покупку, здійснену за останні 30 календарних днів з поточної дати логіну в Альфа-мобайл.
5.2.5. Бонуси можуть бути використані Учасником на погашення покупок (транзакцій), за якими з дати Фінансового списання пройшло від одного до трьох робочих днів.

Или как-то сформулировано не очень понятно или эти пункты друг другу противоречат?
Что значит от одного ДО трех рабочих дней? А если прошло больше 3 дней, уже нельзя погашать покупку? А тогда что значит пункт про 30 дней?


Судя по всему можно погасить только покупки, совершенные
с ТЕКУЩАЯ ДАТА - 30Д
до ТЕКУЩАЯ ДАТА - 5-8Д (зависит от скорости проводки, 2 дня в большинстве случаев)
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 17:56

  Alfa_Bank написав:
  kreuz написав:1) Альфа, а подскажите по программе Кэшью, правда, что бонусы можно использовать только в течение 30 дней от момента начисления? Куда они деваются после?

2) И верно ли, что минимальная сумма для их вывода 50 грн грязными?

3) Использование / погашение бонусов Кэшью представляет собой обычное пополнение баланса карты после вычитания на
логов или эта процедура должна быть привязана к покупк(-е/-ам)?

Заранее благодарю за скорый ответ.

kreuz, добрый день.
1) Вы можете вернуть средства только за покупки, что совершены за последние 30 календарных дней.
2) Минимальная сумма – 50 грн.
3) Бонусы возможно вернуть только за определенные покупки по карте.
Детали на https://cashuclub.com.ua/rules/regulations.html.


Я же правильно понимаю, если я буду только собирать бонусы то они 1 год не сгорают?
А если захочу списать - то за покупки, что совершены за последние 30 календарных дней?
ВВХ - ПНХ!
romanauscas
 
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