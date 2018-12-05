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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6448644964506451

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 929
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
153
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
145
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
256
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
180
Всього голосів : 929
Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 18:08

  romanauscas написав:Я же правильно понимаю, если я буду только собирать бонусы то они 1 год не сгорают?

конкретной информации о сроке действия бонусов нигде нет - пока они формально бесрочные, но банк в любой момент может или прекратить действие программы или внести изменения в правила, так что как показывает опыт лучше не копить бонусы длительный период, а по мере возможностей их использовать...
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Тракторист
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 18:23

Re: Альфа-Банк

  Alexey_k9 написав:Подскажите пожалуйста, можно ли поменять пакет кредитной карты с Максимум на Тревел?
Пока такую возможность почему-то приостановили. Ранее в этой теме спрашивали.
MASolomko
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  #<1 ... 6448644964506451
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