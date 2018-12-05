Додано: Сер 05 гру, 2018 18:08
romanauscas написав:
Я же правильно понимаю, если я буду только собирать бонусы то они 1 год не сгорают?
конкретной информации о сроке действия бонусов нигде нет - пока они формально бесрочные, но банк в любой момент может или прекратить действие программы или внести изменения в правила, так что как показывает опыт лучше не копить бонусы длительный период, а по мере возможностей их использовать...
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