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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 05 гру, 2018 18:08
romanauscas написав:
Я же правильно понимаю, если я буду только собирать бонусы то они 1 год не сгорают?
конкретной информации о сроке действия бонусов нигде нет - пока они формально бесрочные, но банк в любой момент может или прекратить действие программы или внести изменения в правила, так что как показывает опыт лучше не копить бонусы длительный период, а по мере возможностей их использовать...
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Додано: Сер 05 гру, 2018 18:23
Alexey_k9 написав:
Подскажите пожалуйста, можно ли поменять пакет кредитной карты с Максимум на Тревел?
Пока такую возможность почему-то приостановили. Ранее в этой теме спрашивали.
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