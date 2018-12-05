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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 05 гру, 2018 18:08
romanauscas написав:
Я же правильно понимаю, если я буду только собирать бонусы то они 1 год не сгорают?
конкретной информации о сроке действия бонусов нигде нет - пока они формально бесрочные, но банк в любой момент может или прекратить действие программы или внести изменения в правила, так что как показывает опыт лучше не копить бонусы длительный период, а по мере возможностей их использовать...
ПОДДЕРЖИ НАРОДНОЕ ТРЕБОВАНИЕ Закрепить за Народом Украины на Конституционном уровне право вето, на любой нормативно-правовой акт, издаваемый органами государственной власти и местного самоуправления страны - http://ukrnt.in.ua
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Тракторист
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Додано: Сер 05 гру, 2018 18:23
Alexey_k9 написав:
Подскажите пожалуйста, можно ли поменять пакет кредитной карты с Максимум на Тревел?
Пока такую возможность почему-то приостановили. Ранее в этой теме спрашивали.
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MASolomko
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Додано: Сер 05 гру, 2018 18:59
Оф преду -
5.2.3. Учасник може повернути кошти за покупку, здійснену за останні 30 календарних днів (((((( з поточної дати логіну в Альфа-мобайл))) --- что это вообще значит ? типа зашел первый раз в Альфа моб 20.11.2018 и если до 20.12 покупок не делал ,то Фсё , пролёт ????
5.2.5. Бонуси можуть бути використані Учасником на погашення покупок (транзакцій), за якими з дати Фінансового списання пройшло від одного до трьох робочих днів.
еще один перл ...тоесть ловим дату финансового списания..а не поймал , тож фсё , пролёт ?
тася игралась с правилами ранишних акционных КБ , а тут ваащщще муть..думал покупку недешевой игрушки сделать ,под повышенную категию *40....но как то всё стремно и непонятно...лучше наверное Викой воспользоваться в выходной ,если оф пред не растолкует ..
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lincoln2
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Додано: Сер 05 гру, 2018 19:47
lincoln2 написав:
тася игралась с правилами ранишних акционных КБ , а тут ваащщще муть..думал покупку недешевой игрушки сделать ,под повышенную категию *40....но как то всё стремно и непонятно...лучше наверное Викой воспользоваться в выходной ,если оф пред не растолкует ..
они сами скорее всего не знают, на этом форуме часто кто-то толкает пользоваться Аллой, но, наверное, кроме меня и Вас, тут никто не пользуется
Внимание! Alfa-bank не платит Cashback! И скрытые комиссии!
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4490847#p4490847
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proftpd66
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Додано: Сер 05 гру, 2018 19:51
proftpd66 написав: lincoln2 написав:
тася игралась с правилами ранишних акционных КБ , а тут ваащщще муть..думал покупку недешевой игрушки сделать ,под повышенную категию *40....но как то всё стремно и непонятно...лучше наверное Викой воспользоваться в выходной ,если оф пред не растолкует ..
они сами скорее всего не знают, на этом форуме часто кто-то толкает пользоваться Аллой, но, наверное, кроме меня и Вас, тут никто не пользуется
С 5% орешками у меня на данный момент Алла основная по продуктам
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curiousobro
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