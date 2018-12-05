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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6448644964506451

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 929
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
153
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
145
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
256
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
180
Всього голосів : 929
Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 18:08

  romanauscas написав:Я же правильно понимаю, если я буду только собирать бонусы то они 1 год не сгорают?

конкретной информации о сроке действия бонусов нигде нет - пока они формально бесрочные, но банк в любой момент может или прекратить действие программы или внести изменения в правила, так что как показывает опыт лучше не копить бонусы длительный период, а по мере возможностей их использовать...
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Тракторист
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 18:23

Re: Альфа-Банк

  Alexey_k9 написав:Подскажите пожалуйста, можно ли поменять пакет кредитной карты с Максимум на Тревел?
Пока такую возможность почему-то приостановили. Ранее в этой теме спрашивали.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 18:59

Re: Альфа-Банк

Оф преду -
5.2.3. Учасник може повернути кошти за покупку, здійснену за останні 30 календарних днів (((((( з поточної дати логіну в Альфа-мобайл))) --- что это вообще значит ? типа зашел первый раз в Альфа моб 20.11.2018 и если до 20.12 покупок не делал ,то Фсё , пролёт ????

5.2.5. Бонуси можуть бути використані Учасником на погашення покупок (транзакцій), за якими з дати Фінансового списання пройшло від одного до трьох робочих днів.
еще один перл ...тоесть ловим дату финансового списания..а не поймал , тож фсё , пролёт ?

тася игралась с правилами ранишних акционных КБ , а тут ваащщще муть..думал покупку недешевой игрушки сделать ,под повышенную категию *40....но как то всё стремно и непонятно...лучше наверное Викой воспользоваться в выходной ,если оф пред не растолкует ..
lincoln2
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 19:47

  lincoln2 написав:тася игралась с правилами ранишних акционных КБ , а тут ваащщще муть..думал покупку недешевой игрушки сделать ,под повышенную категию *40....но как то всё стремно и непонятно...лучше наверное Викой воспользоваться в выходной ,если оф пред не растолкует ..


они сами скорее всего не знают, на этом форуме часто кто-то толкает пользоваться Аллой, но, наверное, кроме меня и Вас, тут никто не пользуется :)
Внимание! Alfa-bank не платит Cashback! И скрытые комиссии!
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4490847#p4490847
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 19:51

  proftpd66 написав:
  lincoln2 написав:тася игралась с правилами ранишних акционных КБ , а тут ваащщще муть..думал покупку недешевой игрушки сделать ,под повышенную категию *40....но как то всё стремно и непонятно...лучше наверное Викой воспользоваться в выходной ,если оф пред не растолкует ..


они сами скорее всего не знают, на этом форуме часто кто-то толкает пользоваться Аллой, но, наверное, кроме меня и Вас, тут никто не пользуется :)

С 5% орешками у меня на данный момент Алла основная по продуктам
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 20:35

Re: Альфа-Банк

  Тракторист написав:конкретной информации о сроке действия бонусов нигде нет

6.1. Банк залишає за собою право по Учасникам Програми Лояльності:
без реєстрації в Альфа-Мобайл – анулювати бонуси через 1 (один) календарний рік з дати підключення до Програми Лояльності;
по учасникам, з реєстрацією в Альфа-Мобайл – анулювати бонуси через 1 (один) календарний рік з моменту останньої операції у мобільному додатку.
alik03
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 20:43

  Alfa_Bank написав:
  usglagolev написав:Доброго дня! В январе заканчивается депозитный сертификат, долларовый, действующих карт банка, как гривневой так и валютной нет, закрыл ввиду начисления абонплаты т.к. я ими не пользуюсь.
Вопрос -
1) есть ли какие подводные камни (например комиссия) при снятии средств в отделении банка?
2) перед окончанием срока депосертификата, нужно ли заказывать валюту заранее?


usglagolev, добрый день. «Подводных камней» быть не должно :wink: Получить денежные средства можно при обращении в отделение, в котором оформлен сертификат и только по факту предъявления Депозитного сертификата и Соглашения на размещение вклада с выдачей сертификата. Вам предварительно перезвонит сотрудник банка и обсудит условия возврата. Но если звонок не поступит, средства необходимо заранее заказать через Контакт-Центр банка.

хм. а как предъявить сертификат, который на руки не выдадут? т.е. все денег не будет?
ol_zy
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