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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 05 гру, 2018 18:08
romanauscas написав:
Я же правильно понимаю, если я буду только собирать бонусы то они 1 год не сгорают?
конкретной информации о сроке действия бонусов нигде нет - пока они формально бесрочные, но банк в любой момент может или прекратить действие программы или внести изменения в правила, так что как показывает опыт лучше не копить бонусы длительный период, а по мере возможностей их использовать...
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Додано: Сер 05 гру, 2018 18:23
Alexey_k9 написав:
Подскажите пожалуйста, можно ли поменять пакет кредитной карты с Максимум на Тревел?
Пока такую возможность почему-то приостановили. Ранее в этой теме спрашивали.
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MASolomko
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Додано: Сер 05 гру, 2018 18:59
Оф преду -
5.2.3. Учасник може повернути кошти за покупку, здійснену за останні 30 календарних днів (((((( з поточної дати логіну в Альфа-мобайл))) --- что это вообще значит ? типа зашел первый раз в Альфа моб 20.11.2018 и если до 20.12 покупок не делал ,то Фсё , пролёт ????
5.2.5. Бонуси можуть бути використані Учасником на погашення покупок (транзакцій), за якими з дати Фінансового списання пройшло від одного до трьох робочих днів.
еще один перл ...тоесть ловим дату финансового списания..а не поймал , тож фсё , пролёт ?
тася игралась с правилами ранишних акционных КБ , а тут ваащщще муть..думал покупку недешевой игрушки сделать ,под повышенную категию *40....но как то всё стремно и непонятно...лучше наверное Викой воспользоваться в выходной ,если оф пред не растолкует ..
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lincoln2
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Додано: Сер 05 гру, 2018 19:47
lincoln2 написав:
тася игралась с правилами ранишних акционных КБ , а тут ваащщще муть..думал покупку недешевой игрушки сделать ,под повышенную категию *40....но как то всё стремно и непонятно...лучше наверное Викой воспользоваться в выходной ,если оф пред не растолкует ..
они сами скорее всего не знают, на этом форуме часто кто-то толкает пользоваться Аллой, но, наверное, кроме меня и Вас, тут никто не пользуется
Внимание! Alfa-bank не платит Cashback! И скрытые комиссии!
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4490847#p4490847
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proftpd66
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Додано: Сер 05 гру, 2018 19:51
proftpd66 написав: lincoln2 написав:
тася игралась с правилами ранишних акционных КБ , а тут ваащщще муть..думал покупку недешевой игрушки сделать ,под повышенную категию *40....но как то всё стремно и непонятно...лучше наверное Викой воспользоваться в выходной ,если оф пред не растолкует ..
они сами скорее всего не знают, на этом форуме часто кто-то толкает пользоваться Аллой, но, наверное, кроме меня и Вас, тут никто не пользуется
С 5% орешками у меня на данный момент Алла основная по продуктам
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curiousobro
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Додано: Сер 05 гру, 2018 20:35
Тракторист написав:
конкретной информации о сроке действия бонусов нигде нет
6.1. Банк залишає за собою право по Учасникам Програми Лояльності:
без реєстрації в Альфа-Мобайл – анулювати бонуси через 1 (один) календарний рік з дати підключення до Програми Лояльності;
по учасникам, з реєстрацією в Альфа-Мобайл – анулювати бонуси через 1 (один) календарний рік з моменту останньої операції у мобільному додатку.
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alik03
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Додано: Сер 05 гру, 2018 20:43
Alfa_Bank написав: usglagolev написав:
Доброго дня! В январе заканчивается депозитный сертификат, долларовый, действующих карт банка, как гривневой так и валютной нет, закрыл ввиду начисления абонплаты т.к. я ими не пользуюсь.
Вопрос -
1) есть ли какие подводные камни (например комиссия) при снятии средств в отделении банка?
2) перед окончанием срока депосертификата, нужно ли заказывать валюту заранее?
usglagolev, добрый день. «Подводных камней» быть не должно
Получить денежные средства можно при обращении в отделение, в котором оформлен сертификат и только по факту предъявления Депозитного сертификата и Соглашения на размещение вклада с выдачей сертификата. Вам предварительно перезвонит сотрудник банка и обсудит условия возврата. Но если звонок не поступит, средства необходимо заранее заказать через Контакт-Центр банка.
хм. а как предъявить сертификат, который на руки не выдадут? т.е. все денег не будет?
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ol_zy
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Додано: Сер 05 гру, 2018 23:51
alik03 написав: Тракторист написав:
конкретной информации о сроке действия бонусов нигде нет
6.1. Банк залишає за собою право по Учасникам Програми Лояльності:
без реєстрації в Альфа-Мобайл – анулювати бонуси через 1 (один) календарний рік з дати підключення до Програми Лояльності; по учасникам, з реєстрацією в Альфа-Мобайл – анулювати бонуси через 1 (один) календарний рік з моменту останньої операції у мобільному додатку
.
это по сути списание бонусов (как и остатков денег) по неактивным счетам, но если счёт активный, то бонусы не имеют практически срока действия...
ПОДДЕРЖИ НАРОДНОЕ ТРЕБОВАНИЕ Закрепить за Народом Украины на Конституционном уровне право вето, на любой нормативно-правовой акт, издаваемый органами государственной власти и местного самоуправления страны - http://ukrnt.in.ua
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