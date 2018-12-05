Додано: Чет 06 гру, 2018 08:01

proftpd66 написав: lincoln2 написав: тася игралась с правилами ранишних акционных КБ , а тут ваащщще муть..думал покупку недешевой игрушки сделать ,под повышенную категию *40....но как то всё стремно и непонятно...лучше наверное Викой воспользоваться в выходной ,если оф пред не растолкует .. тася игралась с правилами ранишних акционных КБ , а тут ваащщще муть..думал покупку недешевой игрушки сделать ,под повышенную категию *40....но как то всё стремно и непонятно...лучше наверное Викой воспользоваться в выходной ,если оф пред не растолкует ..



они сами скорее всего не знают, на этом форуме часто кто-то толкает пользоваться Аллой, но, наверное, кроме меня и Вас, тут никто не пользуется они сами скорее всего не знают, на этом форуме часто кто-то толкает пользоваться Аллой, но, наверное, кроме меня и Вас, тут никто не пользуется

Ну вот я вчера пообщался везде понемногу, типа квест порешал )) Но после тестовых микропокупок, понял, что МСС подбирать (а мои игрушки со сладостями прошли как 5499) утомительно и неблагодарно, а повлиять на него почти невозможно. Ну а за продукты Сима пока 5% чистыми платит, так что мои 10 ореховых баллов подождут лучших времён, если Альфа их раньше не пустит на салат )))КЦ плавает в теме, поскольку говорят, что использовать баллы можно просто выводя их на счёт, хотя судя по правилам это возможно только в привязке к свежесписанной покупке, которая должна бы ещё и по сумме подходить. Поэтому сложная и весьма запутанная эта ореховая программа, а жаль, альтернатива Симе явно необходима...