Розкажіть будьте ласкаві за ваш новий продукт "Ощадний Плюс"
greenozon, доброго дня. Ось основні умови: • Процентна ставка - 14,00% річних UAH. • Розміщення вкладу "Ощадний Плюс" з 01.11.2018 року можливе лише у відділенні Банку. Оформлення в Інтернет системі "My Alfa-Bank" буде недоступне. • Термін розміщення – безстроковий; • Поповнення вкладу дозволено; • Валюта вкладу - Національна валюта України; • Мінімальна сума вкладу - 50 000,00 UAH; • Незнижувальний залишок по вкладу - 50 000,00 UAH (вивести сумму, яка зробить залишок менше, ніж 50000 грн, можливо тільки шляхом закриття депозиту.
Востаннє редагувалось Alfa_Bank в Чет 06 гру, 2018 08:52, всього редагувалось 1 раз.
После нажатия кнопки - перенос на кредлимит. А там уже стандартно.
-VICTOR- написав:Stringer ну я так понимаю..растрочку нужно погасить , с учетом проводки , ДО билинговой даты... вот в какой последовательности пройдет погашение растрочки , снятие наличия задолженности по счету
Розкажіть будьте ласкаві за ваш новий продукт "Ощадний Плюс"
greenozon, доброго дня. Ось основні умови: • Процентна ставка - 14,00% річних UAH. • Розміщення вкладу "Ощадний Плюс" з 01.11.2018 року можливе лише у відділенні Банку. Оформлення в Інтернет системі "My Alfa-Bank" буде недоступне. • Термін розміщення – безстроковий; • Поповнення вкладу дозволено; • Валюта вкладу - Національна валюта України; • Мінімальна сума вкладу - 50 000,00 UAH; • Незнижувальний залишок по вкладу - 50 000,00 UAH (вивести сумму, яка зробить залишок менше, ніж 50000 грн, можливо тільки шляхом закриття депозиту.
greenozon, також уточнюю, акція по формленню "Ощадного Плюс" діє з 22.10.2018 по 15.01.2019 року. При розміщенні вкладу на данних умовах, ви отримуєте ставку 14% річних. Якщо ви розміщуєте вклад, наприклад, не через відділення банку, чи мінімальна сумма вкладу менша - діє звичайна відсоткова ставка.
А где можно прочитать все условия? В ИБ с этим вкладом можно будет работать?
Alfa_Bank написав:1) Вы можете вернуть средства только за покупки, что совершены за последние 30 календарных дней. 2) Минимальная сумма – 50 грн. 3) Бонусы возможно вернуть только за определенные покупки по карте.
Объясните пожалуйста подробнее. 5.2.3. Учасник може повернути кошти за покупку, здійснену за останні 30 календарних днів з поточної дати логіну в Альфа-мобайл. 5.2.5. Бонуси можуть бути використані Учасником на погашення покупок (транзакцій), за якими з дати Фінансового списання пройшло від одного до трьох робочих днів.
Или как-то сформулировано не очень понятно или эти пункты друг другу противоречат? Что значит от одного ДО трех рабочих дней? А если прошло больше 3 дней, уже нельзя погашать покупку? А тогда что значит пункт про 30 дней?
alik03, доброе утро. Ответ по тексту. 5.2.3. Учасник може повернути кошти за покупку, здійснену за останні 30 календарних днів з поточної дати логіну в Альфа-мобайл. Вернуть деньги за покупку вы можете только, если она сделана не позже, чем 30 календарных дней назад. Например, покупку вы сделали 25.11.18 – сегодня можете вернуть деньги, покупка сделана 1.11.18 (30 кал.дней уже прошло) – возврат средств не доступен (нажав кнопку «Використати бонуси», вы ее не увидите). 5.2.5. Бонуси можуть бути використані Учасником на погашення покупок (транзакцій), за якими з дати Фінансового списання пройшло від одного до трьох робочих днів. Вернуть бонусы можно за те покупки, которые списаны со счета + прошло 1-3 раб.дня, Если данное время не прошло, нажав кнопку «Використати бонуси», вы ее не увидите. Покупка появиться позже, и вы сможете вернуть деньги.
kreuz написав:1) Альфа, а подскажите по программе Кэшью, правда, что бонусы можно использовать только в течение 30 дней от момента начисления? Куда они деваются после?
2) И верно ли, что минимальная сумма для их вывода 50 грн грязными?
3) Использование / погашение бонусов Кэшью представляет собой обычное пополнение баланса карты после вычитания на логов или эта процедура должна быть привязана к покупк(-е/-ам)?
Заранее благодарю за скорый ответ.
kreuz, добрый день. 1) Вы можете вернуть средства только за покупки, что совершены за последние 30 календарных дней. 2) Минимальная сумма – 50 грн. 3) Бонусы возможно вернуть только за определенные покупки по карте. Детали на https://cashuclub.com.ua/rules/regulations.html.
Я же правильно понимаю, если я буду только собирать бонусы то они 1 год не сгорают? А если захочу списать - то за покупки, что совершены за последние 30 календарных дней?
romanauscas, доброе утро. Все верно. Только обратите внимание на разницу между наличием приложения Альфа-Мобайл и случаем, когда приложение не установлено.
lincoln2 написав:Оф преду - 5.2.3. Учасник може повернути кошти за покупку, здійснену за останні 30 календарних днів (((((( з поточної дати логіну в Альфа-мобайл))) --- что это вообще значит ? типа зашел первый раз в Альфа моб 20.11.2018 и если до 20.12 покупок не делал ,то Фсё , пролёт ????
5.2.5. Бонуси можуть бути використані Учасником на погашення покупок (транзакцій), за якими з дати Фінансового списання пройшло від одного до трьох робочих днів. еще один перл ...тоесть ловим дату финансового списания..а не поймал , тож фсё , пролёт ?
тася игралась с правилами ранишних акционных КБ , а тут ваащщще муть..думал покупку недешевой игрушки сделать ,под повышенную категию *40....но как то всё стремно и непонятно...лучше наверное Викой воспользоваться в выходной ,если оф пред не растолкует ..
lincoln2 ,доброе утро. По 5.2.3. – это значит, что вы можете вернуть покупки за 30 кал.дней до сегодняшнего дня (сегодня зашли – «поточна дала логіну» сегодня, 7.12.18 зашли в приложение - «поточна дата логіну» 7.12.18). По 5.2.5 – покупка отображается в приложении для возврата бонусов после финансового списания + прошло 1-3 раб.дня. Отобразилась – сможете вывести. Время еще не прошло – покупки в приложении не будет, сможете вывести позже, после ее отображения.
usglagolev написав:Доброго дня! В январе заканчивается депозитный сертификат, долларовый, действующих карт банка, как гривневой так и валютной нет, закрыл ввиду начисления абонплаты т.к. я ими не пользуюсь. Вопрос - 1) есть ли какие подводные камни (например комиссия) при снятии средств в отделении банка? 2) перед окончанием срока депосертификата, нужно ли заказывать валюту заранее?
usglagolev, добрый день. «Подводных камней» быть не должно Получить денежные средства можно при обращении в отделение, в котором оформлен сертификат и только по факту предъявления Депозитного сертификата и Соглашения на размещение вклада с выдачей сертификата. Вам предварительно перезвонит сотрудник банка и обсудит условия возврата. Но если звонок не поступит, средства необходимо заранее заказать через Контакт-Центр банка.
хм. а как предъявить сертификат, который на руки не выдадут? т.е. все денег не будет?
ol_zy, доброе утро. По депозитным сертификатам, где выдача клиенту самого сертификата не предусмотрена, нужен паспорт и ИНН.