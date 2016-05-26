Додано: Чет 06 гру, 2018 09:20

alik03 написав: Alfa_Bank написав: 1) Вы можете вернуть средства только за покупки, что совершены за последние 30 календарных дней.

2) Минимальная сумма – 50 грн.

3) Бонусы возможно вернуть только за определенные покупки по карте. 1) Вы можете вернуть средства только за покупки, что совершены за последние 30 календарных дней.2) Минимальная сумма – 50 грн.3) Бонусы возможно вернуть только за определенные покупки по карте.



Объясните пожалуйста подробнее.

5.2.3. Учасник може повернути кошти за покупку, здійснену за останні 30 календарних днів з поточної дати логіну в Альфа-мобайл.

5.2.5. Бонуси можуть бути використані Учасником на погашення покупок (транзакцій), за якими з дати Фінансового списання пройшло від одного до трьох робочих днів.



Или как-то сформулировано не очень понятно или эти пункты друг другу противоречат?

Что значит от одного ДО трех рабочих дней? А если прошло больше 3 дней, уже нельзя погашать покупку? А тогда что значит пункт про 30 дней? Объясните пожалуйста подробнее.5.2.3. Учасник може повернути кошти за покупку, здійснену за останні 30 календарних днів з поточної дати логіну в Альфа-мобайл.5.2.5. Бонуси можуть бути використані Учасником на погашення покупок (транзакцій), за якими з дати Фінансового списання пройшло від одного до трьох робочих днів.Или как-то сформулировано не очень понятно или эти пункты друг другу противоречат?Что значит от одного ДО трех рабочих дней? А если прошло больше 3 дней, уже нельзя погашать покупку? А тогда что значит пункт про 30 дней?

5.2.3. Учасник може повернути кошти за покупку, здійснену за останні 30 календарних днів з поточної дати логіну в Альфа-мобайл.



5.2.5. Бонуси можуть бути використані Учасником на погашення покупок (транзакцій), за якими з дати Фінансового списання пройшло від одного до трьох робочих днів.



alik03, доброе утро. Ответ по тексту.Вернуть деньги за покупку вы можете только, если она сделана не позже, чем 30 календарных дней назад. Например, покупку вы сделали 25.11.18 – сегодня можете вернуть деньги, покупка сделана 1.11.18 (30 кал.дней уже прошло) – возврат средств не доступен (нажав кнопку «Використати бонуси», вы ее не увидите).Вернуть бонусы можно за те покупки, которые списаны со счета + прошло 1-3 раб.дня, Если данное время не прошло, нажав кнопку «Використати бонуси», вы ее не увидите. Покупка появиться позже, и вы сможете вернуть деньги.