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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6449645064516452

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 929
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
153
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
145
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
256
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
180
Всього голосів : 929
Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 08:45

  Alfa_Bank написав:
  greenozon написав:Alfa_Bank

Розкажіть будьте ласкаві за ваш новий продукт "Ощадний Плюс"

greenozon, доброго дня. Ось основні умови:
• Процентна ставка - 14,00% річних UAH.
• Розміщення вкладу "Ощадний Плюс" з 01.11.2018 року можливе лише у відділенні Банку. Оформлення в Інтернет системі "My Alfa-Bank" буде недоступне.
• Термін розміщення – безстроковий;
• Поповнення вкладу дозволено;
• Валюта вкладу - Національна валюта України;
• Мінімальна сума вкладу - 50 000,00 UAH;
• Незнижувальний залишок по вкладу - 50 000,00 UAH (вивести сумму, яка зробить залишок менше, ніж 50000 грн, можливо тільки шляхом закриття депозиту.
Востаннє редагувалось Alfa_Bank в Чет 06 гру, 2018 08:52, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 08:48

Re: Альфа-Банк

После нажатия кнопки - перенос на кредлимит. А там уже стандартно.
-VICTOR- написав:Stringer ну я так понимаю..растрочку нужно погасить , с учетом проводки , ДО билинговой даты... вот в какой последовательности пройдет погашение растрочки , снятие наличия задолженности по счету :roll:


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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 08:50

Re: Альфа-Банк

Пока нельзя
Alexey_k9 написав:Подскажите пожалуйста, можно ли поменять пакет кредитной карты с Максимум на Тревел? Есть ли подводные камни (доп. страховки и прочее)?


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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 08:53

  Alfa_Bank написав:
  Alfa_Bank написав:
  greenozon написав:Alfa_Bank

Розкажіть будьте ласкаві за ваш новий продукт "Ощадний Плюс"

greenozon, доброго дня. Ось основні умови:
• Процентна ставка - 14,00% річних UAH.
• Розміщення вкладу "Ощадний Плюс" з 01.11.2018 року можливе лише у відділенні Банку. Оформлення в Інтернет системі "My Alfa-Bank" буде недоступне.
• Термін розміщення – безстроковий;
• Поповнення вкладу дозволено;
• Валюта вкладу - Національна валюта України;
• Мінімальна сума вкладу - 50 000,00 UAH;
• Незнижувальний залишок по вкладу - 50 000,00 UAH (вивести сумму, яка зробить залишок менше, ніж 50000 грн, можливо тільки шляхом закриття депозиту.

greenozon, також уточнюю, акція по формленню "Ощадного Плюс" діє з 22.10.2018 по 15.01.2019 року. При розміщенні вкладу на данних умовах, ви отримуєте ставку 14% річних. Якщо ви розміщуєте вклад, наприклад, не через відділення банку, чи мінімальна сумма вкладу менша - діє звичайна відсоткова ставка.

А где можно прочитать все условия?
В ИБ с этим вкладом можно будет работать?
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 08:53

Re: Альфа-Банк

1. Нет
2. Да. И ещё эта покупка должна быть сделана в последние 30 дней, списана (проведена) по счету до 3 рабочих дней назад, ну и само собой кошерной.
3. Первый вариант.

kreuz написав:1) Альфа, а подскажите по программе Кэшью, правда, что бонусы можно использовать только в течение 30 дней от момента начисления? Куда они деваются после?

2) И верно ли, что минимальная сумма для их вывода 50 грн грязными?

3) Использование / погашение бонусов Кэшью представляет собой обычное пополнение баланса карты после вычитания налогов или эта процедура должна быть привязана к покупк(-е/-ам)?

Заранее благодарю за скорый ответ.




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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 09:20

  alik03 написав:
  Alfa_Bank написав:1) Вы можете вернуть средства только за покупки, что совершены за последние 30 календарных дней.
2) Минимальная сумма – 50 грн.
3) Бонусы возможно вернуть только за определенные покупки по карте.


Объясните пожалуйста подробнее.
5.2.3. Учасник може повернути кошти за покупку, здійснену за останні 30 календарних днів з поточної дати логіну в Альфа-мобайл.
5.2.5. Бонуси можуть бути використані Учасником на погашення покупок (транзакцій), за якими з дати Фінансового списання пройшло від одного до трьох робочих днів.

Или как-то сформулировано не очень понятно или эти пункты друг другу противоречат?
Что значит от одного ДО трех рабочих дней? А если прошло больше 3 дней, уже нельзя погашать покупку? А тогда что значит пункт про 30 дней?

alik03, доброе утро. Ответ по тексту.
5.2.3. Учасник може повернути кошти за покупку, здійснену за останні 30 календарних днів з поточної дати логіну в Альфа-мобайл.
Вернуть деньги за покупку вы можете только, если она сделана не позже, чем 30 календарных дней назад. Например, покупку вы сделали 25.11.18 – сегодня можете вернуть деньги, покупка сделана 1.11.18 (30 кал.дней уже прошло) – возврат средств не доступен (нажав кнопку «Використати бонуси», вы ее не увидите).
5.2.5. Бонуси можуть бути використані Учасником на погашення покупок (транзакцій), за якими з дати Фінансового списання пройшло від одного до трьох робочих днів.
Вернуть бонусы можно за те покупки, которые списаны со счета + прошло 1-3 раб.дня, Если данное время не прошло, нажав кнопку «Використати бонуси», вы ее не увидите. Покупка появиться позже, и вы сможете вернуть деньги.
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 09:42

Re: Альфа-Банк

Сегодня списал за бонусы покупку !!! Урряяя, работает ))
Указывайте промо-код: RJZBH4W при размещении заявки «Бонус к депозитам» на ФП МИНФИН и вы гарантированно получите +50 грн.
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 09:45

  romanauscas написав:
  Alfa_Bank написав:
  kreuz написав:1) Альфа, а подскажите по программе Кэшью, правда, что бонусы можно использовать только в течение 30 дней от момента начисления? Куда они деваются после?

2) И верно ли, что минимальная сумма для их вывода 50 грн грязными?

3) Использование / погашение бонусов Кэшью представляет собой обычное пополнение баланса карты после вычитания на
логов или эта процедура должна быть привязана к покупк(-е/-ам)?

Заранее благодарю за скорый ответ.

kreuz, добрый день.
1) Вы можете вернуть средства только за покупки, что совершены за последние 30 календарных дней.
2) Минимальная сумма – 50 грн.
3) Бонусы возможно вернуть только за определенные покупки по карте.
Детали на https://cashuclub.com.ua/rules/regulations.html.


Я же правильно понимаю, если я буду только собирать бонусы то они 1 год не сгорают?
А если захочу списать - то за покупки, что совершены за последние 30 календарных дней?

romanauscas, доброе утро. Все верно. Только обратите внимание на разницу между наличием приложения Альфа-Мобайл и случаем, когда приложение не установлено.
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 10:08

  lincoln2 написав:Оф преду -
5.2.3. Учасник може повернути кошти за покупку, здійснену за останні 30 календарних днів (((((( з поточної дати логіну в Альфа-мобайл))) --- что это вообще значит ? типа зашел первый раз в Альфа моб 20.11.2018 и если до 20.12 покупок не делал ,то Фсё , пролёт ????

5.2.5. Бонуси можуть бути використані Учасником на погашення покупок (транзакцій), за якими з дати Фінансового списання пройшло від одного до трьох робочих днів.
еще один перл ...тоесть ловим дату финансового списания..а не поймал , тож фсё , пролёт ?

тася игралась с правилами ранишних акционных КБ , а тут ваащщще муть..думал покупку недешевой игрушки сделать ,под повышенную категию *40....но как то всё стремно и непонятно...лучше наверное Викой воспользоваться в выходной ,если оф пред не растолкует ..

lincoln2 ,доброе утро. По 5.2.3. – это значит, что вы можете вернуть покупки за 30 кал.дней до сегодняшнего дня (сегодня зашли – «поточна дала логіну» сегодня, 7.12.18 зашли в приложение - «поточна дата логіну» 7.12.18). По 5.2.5 – покупка отображается в приложении для возврата бонусов после финансового списания + прошло 1-3 раб.дня. Отобразилась – сможете вывести. Время еще не прошло – покупки в приложении не будет, сможете вывести позже, после ее отображения.
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 10:20

  ol_zy написав:
  Alfa_Bank написав:
  usglagolev написав:Доброго дня! В январе заканчивается депозитный сертификат, долларовый, действующих карт банка, как гривневой так и валютной нет, закрыл ввиду начисления абонплаты т.к. я ими не пользуюсь.
Вопрос -
1) есть ли какие подводные камни (например комиссия) при снятии средств в отделении банка?
2) перед окончанием срока депосертификата, нужно ли заказывать валюту заранее?


usglagolev, добрый день. «Подводных камней» быть не должно :wink: Получить денежные средства можно при обращении в отделение, в котором оформлен сертификат и только по факту предъявления Депозитного сертификата и Соглашения на размещение вклада с выдачей сертификата. Вам предварительно перезвонит сотрудник банка и обсудит условия возврата. Но если звонок не поступит, средства необходимо заранее заказать через Контакт-Центр банка.

хм. а как предъявить сертификат, который на руки не выдадут? т.е. все денег не будет?

ol_zy, доброе утро. По депозитным сертификатам, где выдача клиенту самого сертификата не предусмотрена, нужен паспорт и ИНН.
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