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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6450645164526453

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 929
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
153
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
145
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
256
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
180
Всього голосів : 929
Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 10:41

  Alexey_k9 написав:Подскажите пожалуйста, можно ли поменять пакет кредитной карты с Максимум на Тревел? Есть ли подводные камни (доп. страховки и прочее)?

Alexey_k9, доброе утро. С 05.12.18 г. реализована возможность перевыпуска кредитных карт с изменением действующего ранее продукта на кредитную карту «Альфа Travel». Заказать перевыпуск можно позвонив в Контакт-Центр.
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 10:55

  GrafBV написав:
  Alfa_Bank написав:
• Розміщення вкладу "Ощадний Плюс" з 01.11.2018 року можливе лише у відділенні Банку. Оформлення в Інтернет системі "My Alfa-Bank" буде недоступне.

Да что Вы говорите :)

GrafBV, доброе утро. Вы правы. Ранее возможности открытия депозита "Ощадний Плюс" в "My Alfa-Bank" не было. На данный момент это снова возможно :D
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 10:58

  mustbe написав:
  Alfa_Bank написав:
  mustbe написав:Прошу Юлию ещё раз, вдумчиво, ответить на вопрос:
Можно ли по карте ПлатинумБлек временно или постоянно отключить 3дсек ?

mustbe, добрый день. Согласно Политике Банка, а так же по техническим причинам услуга не может быть деактивирована. Напоминаем, что технология 3D Secure обеспечивает дополнительный уровень защиты при проведении платежей в Интернете, так как все платежи должны подтверждаться Вами путем введения одноразового пароля, который поступит на Ваш мобильный телефон. Для рассмотрения вашего вопроса в индивидуальном порядке, прошу предоставить в ЛС причину, по которой вы хотите отключить услугу.

То есть - в принципе это возможно ?
Хорошо, такая причина: "не хочу тратить время, вводить циферки, все риски беру на себя" - подойдёт ?

mustbe, добрый день. Согласно Политике Банка, а так же по техническим причинам услуга не может быть деактивирована.
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 11:13

Для рассмотрения вашего вопроса в индивидуальном порядке, прошу предоставить в ЛС причину, по которой вы хотите отключить услугу.

Если это невозможно в принципе - зачем что-то писать в личку ?
EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 11:21

  Alfa_Bank написав:
  GrafBV написав:
  Alfa_Bank написав:
• Розміщення вкладу "Ощадний Плюс" з 01.11.2018 року можливе лише у відділенні Банку. Оформлення в Інтернет системі "My Alfa-Bank" буде недоступне.

Да что Вы говорите :)

GrafBV, доброе утро. Вы правы. Ранее возможности открытия депозита "Ощадний Плюс" в "My Alfa-Bank" не было. На данный момент это снова возможно :D

А закрыть "Ощадний Плюс" в МАБе тоже ТЕПЕРЬ можно? Каков регламент этой процедуры?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 11:25

  mustbe написав:
Для рассмотрения вашего вопроса в индивидуальном порядке, прошу предоставить в ЛС причину, по которой вы хотите отключить услугу.

Если это невозможно в принципе - зачем что-то писать в личку ?

mustbe, данные нужны для ведения статистики и анализа возражений клиентов. Если будут какие-то изменения касательно вашего вопроса, информация появится на официальном сайте банка.
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 11:57

  Alfa_Bank написав:mustbe, добрый день. Согласно Политике Банка, а так же по техническим причинам услуга не может быть деактивирована.


Погодите немного.
В ДКБО черным по белому прописано, что по желанию клиента это можно сделать.
Вы хотите сказать, что Альфа банк не соблюдает ДКБО? :)

https://alfabank.ua/upload/Changes_11.2018.pdf

4.1.21. Відключити послугу 3D Secure, звернувшись до Банку із відповідною заявою у відділення Банку та/або із застосуванням Контакт центру. Клієнт несе особисту відповідальність за можливі фінансові збитки, які стали наслідком використання Картки для здійснення операції з купівлі товарів/послуг у мережі Інтернет, у разі відключення послуги за зверненням клієнта. Повторне
підключення послуги 3D Secure можливе за умови звернення клієнта до Банку із відповідною заявою у відділення Банку та/або засобами Системи та/або із застосуванням Контакт центру.
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 12:02

  Alfa_Bank написав:Alexey_k9, доброе утро. С 05.12.18 г. реализована возможность перевыпуска кредитных карт с изменением действующего ранее продукта на кредитную карту «Альфа Travel». Заказать перевыпуск можно позвонив в Контакт-Центр.


Еще было бы круто, если б вы расчетную дату убрали вообще.
И сделали бы в как в монобанке расчет до конца следующего месяца.
Думаю клиентов бы добавилось.

Ну или хотя бы сделайте отображение расчетной даты в приложении.
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