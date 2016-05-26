Alexey_k9 написав:Подскажите пожалуйста, можно ли поменять пакет кредитной карты с Максимум на Тревел? Есть ли подводные камни (доп. страховки и прочее)?
Alexey_k9, доброе утро. С 05.12.18 г. реализована возможность перевыпуска кредитных карт с изменением действующего ранее продукта на кредитную карту «Альфа Travel». Заказать перевыпуск можно позвонив в Контакт-Центр.
mustbe написав:Прошу Юлию ещё раз, вдумчиво, ответить на вопрос: Можно ли по карте ПлатинумБлек временно или постоянно отключить 3дсек ?
mustbe, добрый день. Согласно Политике Банка, а так же по техническим причинам услуга не может быть деактивирована. Напоминаем, что технология 3D Secure обеспечивает дополнительный уровень защиты при проведении платежей в Интернете, так как все платежи должны подтверждаться Вами путем введения одноразового пароля, который поступит на Ваш мобильный телефон. Для рассмотрения вашего вопроса в индивидуальном порядке, прошу предоставить в ЛС причину, по которой вы хотите отключить услугу.
То есть - в принципе это возможно ? Хорошо, такая причина: "не хочу тратить время, вводить циферки, все риски беру на себя" - подойдёт ?
mustbe, добрый день. Согласно Политике Банка, а так же по техническим причинам услуга не может быть деактивирована.
4.1.21. Відключити послугу 3D Secure, звернувшись до Банку із відповідною заявою у відділення Банку та/або із застосуванням Контакт центру. Клієнт несе особисту відповідальність за можливі фінансові збитки, які стали наслідком використання Картки для здійснення операції з купівлі товарів/послуг у мережі Інтернет, у разі відключення послуги за зверненням клієнта. Повторне підключення послуги 3D Secure можливе за умови звернення клієнта до Банку із відповідною заявою у відділення Банку та/або засобами Системи та/або із застосуванням Контакт центру.
Alfa_Bank написав:Alexey_k9, доброе утро. С 05.12.18 г. реализована возможность перевыпуска кредитных карт с изменением действующего ранее продукта на кредитную карту «Альфа Travel». Заказать перевыпуск можно позвонив в Контакт-Центр.
Еще было бы круто, если б вы расчетную дату убрали вообще. И сделали бы в как в монобанке расчет до конца следующего месяца. Думаю клиентов бы добавилось.
Ну или хотя бы сделайте отображение расчетной даты в приложении.