4.1.21. Відключити послугу 3D Secure, звернувшись до Банку із відповідною заявою у відділення Банку та/або із застосуванням Контакт центру. Клієнт несе особисту відповідальність за можливі фінансові збитки, які стали наслідком використання Картки для здійснення операції з купівлі товарів/послуг у мережі Інтернет, у разі відключення послуги за зверненням клієнта. Повторне підключення послуги 3D Secure можливе за умови звернення клієнта до Банку із відповідною заявою у відділення Банку та/або засобами Системи та/або із застосуванням Контакт центру.
mustbe. Согласно Политике Банка, а так же по техническим причинам услуга не может быть деактивирована. Информация по ссылке указана по изменениям, что вступают в силу с 10.12.2018.
так если суть в дате 10-12-2018 почему не дать развернутый ответ было изначально?
Востаннє редагувалось mephala в Чет 06 гру, 2018 12:35, всього редагувалось 2 разів.
Alfa_Bank написав:alik03, доброе утро. Рекомендую переподвязать карту к кошельку и попробовать выполнить транзакцию. При повторном возникновении трудностей, укажите через ЛС дату проведения неуспешной операции на Masterpass для дальнейшего анализа. Хорошего дня
mustbe написав:Я правильно понял, что с 10.12 можно будет отключить 3дсек обратившись в отделение ?
Так объясните кто-нибудь зачем отключать 3D ? Раньше когда его не было - возмущались, как это так может работать современный банк без 3D. Теперь когда начали внедрять, хотят выключить? Есть какие-то разумные объяснения, зачем? (кроме бреда типа лень циферки вводить)?
Alfa_Bank написав:alik03, доброе утро. Рекомендую переподвязать карту к кошельку и попробовать выполнить транзакцию. При повторном возникновении трудностей, укажите через ЛС дату проведения неуспешной операции на Masterpass для дальнейшего анализа. Хорошего дня
mustbe написав:Я правильно понял, что с 10.12 можно будет отключить 3дсек обратившись в отделение ?
Так объясните кто-нибудь зачем отключать 3D ? Раньше когда его не было - возмущались, как это так может работать современный банк без 3D. Теперь когда начали внедрять, хотят выключить? Есть какие-то разумные объяснения, зачем? (кроме бреда типа лень циферки вводить)?
Ну некоторым надо как видно. Меня лично изменения радуют.
Тут больше вопрос почему нельзя если дкбо грит что можно.
Как говорится либо трусы одеть, либо хрестик снять
Alfa_Bank написав: А закрыть "Ощадний Плюс" в МАБе тоже ТЕПЕРЬ можно? Каков регламент этой процедуры?
clientage, добрый день. Да, закрыть можно, по той же процедуре, что и обычный сберегательный. Исключение, если у вас нет действующих карточных счетов для вывода денег с депозита, получить средства сможете в отделении банка.
Alfa_Bank написав:Alexey_k9, доброе утро. С 05.12.18 г. реализована возможность перевыпуска кредитных карт с изменением действующего ранее продукта на кредитную карту «Альфа Travel». Заказать перевыпуск можно позвонив в Контакт-Центр.
Еще было бы круто, если б вы расчетную дату убрали вообще. И сделали бы в как в монобанке расчет до конца следующего месяца. Думаю клиентов бы добавилось.
Ну или хотя бы сделайте отображение расчетной даты в приложении.