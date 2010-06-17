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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 929
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
153
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
145
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
256
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
180
Всього голосів : 929
Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 12:32

  Alfa_Bank написав:
  curiousobro написав:
  Alfa_Bank написав:mustbe, добрый день. Согласно Политике Банка, а так же по техническим причинам услуга не может быть деактивирована.


Погодите немного.
В ДКБО черным по белому прописано, что по желанию клиента это можно сделать.
Вы хотите сказать, что Альфа банк не соблюдает ДКБО? :)

https://alfabank.ua/upload/Changes_11.2018.pdf

4.1.21. Відключити послугу 3D Secure, звернувшись до Банку із відповідною заявою у відділення Банку та/або із застосуванням Контакт центру. Клієнт несе особисту відповідальність за можливі фінансові збитки, які стали наслідком використання Картки для здійснення операції з купівлі товарів/послуг у мережі Інтернет, у разі відключення послуги за зверненням клієнта. Повторне
підключення послуги 3D Secure можливе за умови звернення клієнта до Банку із відповідною заявою у відділення Банку та/або засобами Системи та/або із застосуванням Контакт центру.


mustbe. Согласно Политике Банка, а так же по техническим причинам услуга не может быть деактивирована. Информация по ссылке указана по изменениям, что вступают в силу с 10.12.2018.

так если суть в дате 10-12-2018 почему не дать развернутый ответ было изначально?
Востаннє редагувалось mephala в Чет 06 гру, 2018 12:35, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 12:33

Я правильно понял, что с 10.12 можно будет отключить 3дсек обратившись в отделение ?
EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 12:34

  Stringer написав:
  Alfa_Bank написав:
А где можно прочитать все условия?
В ИБ с этим вкладом можно будет работать?

Stringer, добрый день. На данный момент возможность оформления вклада «Ощадний Плюс» через My Alfa-Bank возобновлена, так что работать с ним в ИБ сможете. Информация о акции - https://alfabank.ua/about/press/stavki- ... -rich-2963.
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 12:42

  Alfa_Bank написав:alik03, доброе утро. Рекомендую переподвязать карту к кошельку и попробовать выполнить транзакцию. При повторном возникновении трудностей, укажите через ЛС дату проведения неуспешной операции на Masterpass для дальнейшего анализа. Хорошего дня :)

Спасибо, помогло! :)
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 12:50

  mustbe написав:Я правильно понял, что с 10.12 можно будет отключить 3дсек обратившись в отделение ?

Так объясните кто-нибудь зачем отключать 3D ? Раньше когда его не было - возмущались, как это так может работать современный банк без 3D. Теперь когда начали внедрять, хотят выключить? Есть какие-то разумные объяснения, зачем? (кроме бреда типа лень циферки вводить)?
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 12:55

  alik03 написав:
  Alfa_Bank написав:alik03, доброе утро. Рекомендую переподвязать карту к кошельку и попробовать выполнить транзакцию. При повторном возникновении трудностей, укажите через ЛС дату проведения неуспешной операции на Masterpass для дальнейшего анализа. Хорошего дня :)

Спасибо, помогло! :)

Рада быть полезной :D
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 12:56

  alik03 написав:
  mustbe написав:Я правильно понял, что с 10.12 можно будет отключить 3дсек обратившись в отделение ?

Так объясните кто-нибудь зачем отключать 3D ? Раньше когда его не было - возмущались, как это так может работать современный банк без 3D. Теперь когда начали внедрять, хотят выключить? Есть какие-то разумные объяснения, зачем? (кроме бреда типа лень циферки вводить)?

Ну некоторым надо как видно.
Меня лично изменения радуют.

Тут больше вопрос почему нельзя если дкбо грит что можно.

Как говорится либо трусы одеть, либо хрестик снять :)
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 13:01

  clientage написав:
  Alfa_Bank написав: А закрыть "Ощадний Плюс" в МАБе тоже ТЕПЕРЬ можно? Каков регламент этой процедуры?

clientage, добрый день. Да, закрыть можно, по той же процедуре, что и обычный сберегательный. Исключение, если у вас нет действующих карточных счетов для вывода денег с депозита, получить средства сможете в отделении банка.
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 13:07

  Alexey_k9 написав:
  Alfa_Bank написав:Alexey_k9, доброе утро. С 05.12.18 г. реализована возможность перевыпуска кредитных карт с изменением действующего ранее продукта на кредитную карту «Альфа Travel». Заказать перевыпуск можно позвонив в Контакт-Центр.


Еще было бы круто, если б вы расчетную дату убрали вообще.
И сделали бы в как в монобанке расчет до конца следующего месяца.
Думаю клиентов бы добавилось.

Ну или хотя бы сделайте отображение расчетной даты в приложении.

Alexey_k9, ваши пожелания переданы разработчикам.
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 13:18

Колеги, підкажіть будь ласка, які переваги Тревел перед Максимкою? Перехід відновили, та чи дасть він профіт? Наперед дякую.
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