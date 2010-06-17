Alfa_Bank написав:Alexey_k9, доброе утро. С 05.12.18 г. реализована возможность перевыпуска кредитных карт с изменением действующего ранее продукта на кредитную карту «Альфа Travel». Заказать перевыпуск можно позвонив в Контакт-Центр.
Еще было бы круто, если б вы расчетную дату убрали вообще. И сделали бы в как в монобанке расчет до конца следующего месяца. Думаю клиентов бы добавилось.
Ну или хотя бы сделайте отображение расчетной даты в приложении.
Alexey_k9, ваши пожелания переданы разработчикам.
я конечно извиняюсь но как вы собираетесь убрать расчетную дату? я еще понимаю сделать ее единой для всех, но убрать это коммунизм что ли настанет? сама расчетная дата кстати видна - пишет возле карты номер договора и от какого числа договор. эта дата и есть РД для этого договора.
Походу надо будет как и в случае с отключением от фрод мониторинга скачать с сайта Аллы форму письменного обращения, вписать туда свой запрос, указать согласно какому пункту ДКБО это аргументируется, указать сакраментальную фразу "беру рЫски на себя" и отправить по стандартному пути с входящчим номером и другими атрибутами.
Сам я не понимаю зачем отключать, но есть же те, кому нада. Точнее мысли есть, но это ж токо мысли