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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6452645364546455

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 929
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
153
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
145
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
256
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
180
Всього голосів : 929
Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 13:59

  mustbe написав:Я правильно понял, что с 10.12 можно будет отключить 3дсек обратившись в отделение ?

mustbe,ответ уже ранее был предоставлен, другого не будет. Согласно Политике Банка, а так же по техническим причинам услуга не может быть деактивирована.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 14:09

  Alfa_Bank написав:
  Alexey_k9 написав:
  Alfa_Bank написав:Alexey_k9, доброе утро. С 05.12.18 г. реализована возможность перевыпуска кредитных карт с изменением действующего ранее продукта на кредитную карту «Альфа Travel». Заказать перевыпуск можно позвонив в Контакт-Центр.


Еще было бы круто, если б вы расчетную дату убрали вообще.
И сделали бы в как в монобанке расчет до конца следующего месяца.
Думаю клиентов бы добавилось.

Ну или хотя бы сделайте отображение расчетной даты в приложении.

Alexey_k9, ваши пожелания переданы разработчикам.

я конечно извиняюсь но как вы собираетесь убрать расчетную дату?
я еще понимаю сделать ее единой для всех, но убрать это коммунизм что ли настанет? :mrgreen:
сама расчетная дата кстати видна - пишет возле карты номер договора и от какого числа договор. эта дата и есть РД для этого договора.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 14:12

  Alfa_Bank написав:
  mustbe написав:Я правильно понял, что с 10.12 можно будет отключить 3дсек обратившись в отделение ?

mustbe,ответ уже ранее был предоставлен, другого не будет. Согласно Политике Банка, а так же по техническим причинам услуга не может быть деактивирована.

вы ответили что нельзя отключить.
но так и не пояснили к чему тогда указанная информация в пункте 4.1.17 по приведенной ссылке
https://alfabank.ua/upload/Changes_11.2018.pdf
mephala
 
Повідомлень: 3801
З нами з: 07.04.14
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 14:52

  mephala написав:
  Alfa_Bank написав:
  mustbe написав:Я правильно понял, что с 10.12 можно будет отключить 3дсек обратившись в отделение ?

mustbe,ответ уже ранее был предоставлен, другого не будет. Согласно Политике Банка, а так же по техническим причинам услуга не может быть деактивирована.

вы ответили что нельзя отключить.
но так и не пояснили к чему тогда указанная информация в пункте 4.1.17 по приведенной ссылке
https://alfabank.ua/upload/Changes_11.2018.pdf


Походу надо будет как и в случае с отключением от фрод мониторинга скачать с сайта Аллы форму письменного обращения, вписать туда свой запрос, указать согласно какому пункту ДКБО это аргументируется, указать сакраментальную фразу "беру рЫски на себя" и отправить по стандартному пути с входящчим номером и другими атрибутами.

Сам я не понимаю зачем отключать, но есть же те, кому нада.
Точнее мысли есть, но это ж токо мысли :)
curiousobro
 
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